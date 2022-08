Un total de 100 mil vecinos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se inscribieron para solicitar los créditos para mejoras, refacciones y ampliaciones de viviendas del programa BA CREA, informó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense.



Desde el organismo se precisó que a un mes de su lanzamiento este viernes se realizará un primer cierre en las inscripciones "con el fin de comenzar a analizar la documentación presentada por los solicitantes". Además de los 100 mil inscriptos, hubo 750 mil consultas a través de la página web www.buenosairescrea.gba.gov.ar.



En este sentido, el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, afirmó: “Previamente, habíamos diagnosticado que se necesitaba esta herramienta. Sabemos que en la provincia hay mucha gente que necesita un crédito que sea fácil de sacar, con una cuota accesible para poder arreglar sus casas”.

Para quienes se inscriban hasta este jueves habrá una instancia de análisis de las solicitudes, y se enviará a cada uno de los solicitantes un correo electrónico informando si cumple o no con los requisitos de inscripción.Luego,, con el fin de establecer un ordenamiento para analizar la documentación para la acreditación del préstamo. El objetivo es que haya diferentes etapas de inscripción y sorteo , por eso, las personas interesadas que no hayan podido registrarse hasta la fecha de cierre tienen que esperar a que se vuelva a abrir una nueva instancia de inscripción que “estimamos será muy pronto”, afirmó el ministro Simone, y agregó que “las inscripciones son acumulativas, es decir, cada persona puede inscribirse una sola vez", por lo tanto, "quienes ya se inscribieron no tienen que volver a hacerlo para poder estar en el sorteo siguiente”.

, ajustables por el coeficiente HogarBa, que establece que el valor de la cuota sea progresivo por nivel de ingreso y no podrá superar el 25% del ingreso mensual demostrado."De esta forma, la deuda nunca va a aumentar más que los salarios medios, adaptándose a la realidad de cada bonaerense, y tiene un plazo de devolución de entre tres y seis años para que de ningún modo resulte una carga, sino una solución, así las cuotas son más accesibles, actualizadas y transparentes", destacaron desde Hábitat y Desarrollo Urbano.