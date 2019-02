El juez federal Claudio Bonadio procesó a más de 90 intendentes de todo el país por presunta malversación de fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015. La investigación liderada por Bonadio sigue la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados -vía Jefatura de Gabinete- al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

Los procesamientos fueron dirigidos a intendentes y ex jefes comunales de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Entre los procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez. El magistrado tomó declaraciones a la mayoría de los procesados durante la etapa preliminar de la investigación, entre junio y septiembre del año pasado.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes. En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos, o utilizaron el dinero para otras cuestiones, según confiaron fuentes judiciales.