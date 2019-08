Gonzalo Blasco, el productor agropecuario que prometió $5.000 a sus empleados si Macri entra al balotaje, intentó explicar su postura argumentando que "ellos también corren peligro" si gana Alberto Fernández.

"Le dije a mis empleados que si gana Macri voy a pagarles $5.000 porque tengo miedo que vuelva el peronismo" Gonzalo Blasco (empresario tucumano) en #CronicaAnunciada ��️| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/g8Ueij3HHp — Futurock.fm (@futurockOk) August 27, 2019

En comunicación con "Crónica anunciada" (Futurock) Blasco, quien fue candidato a diputado de Cambiemos, reconoció que "la idea era que no se viraliraza el audio porque era del ámbito privado", en relación a sus palabras prometiendo $5.000 pesos a sus empleados si Mauricio Macri llega a segunda vuelta.

"No le estoy diciendo a mis empleados que voten a Macri. Solo dije que si Macri llega al balotaje les doy $5.000" Gonzalo Blasco (empresario tucumano) en #CronicaAnunciada ��️| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/nx0Byd9hc1 — Futurock.fm (@futurockOk) August 27, 2019

"No les estoy diciendo a mis empleados que lo voten", justificó. Blasco aseguró estar "al tanto que comprar votos es un delito", aunque "yo no los obligo". En ese sentido, el empresario agrario sentenció no estar comprando votos, sino "generando conciencia en mis empleados".

"Siento que se quieren quedar con nuestra producción del campo, vemos con temor que se vuelva al kirchnerismo. Sentimos miedo y que hay un odio del kirchnerismo hacia nuestro sector" Gonzalo Blasco (empresario tucumano) en #CronicaAnunciada ��️| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/arIIRtUeEQ — Futurock.fm (@futurockOk) August 27, 2019

"Si un empleado mío viene y me dice que votó a Alberto Fernández y quiere el bono igual, tendría que pensarlo", agregó Blasco. Una de las polémicas justificaciones fue tener "miedo de que vuelva el peronismo". En el diálogo radial, el empresario reconoció: "El diputado José Cano habló conmigo y me dijo que soy libre de hacer lo que quiera".

"Estoy al tanto que comprar votos es un delito, pero yo no los obligo a mis empleados a votar por Macri, solo digo que si llega a segunda vuelta les pago $5.000" Gonzalo Blasco (empresario tucumano) en #CronicaAnunciada ��️| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/sh5XAHQjQQ — Futurock.fm (@futurockOk) August 27, 2019

Las palabras de Gonzalo Blasco se dieron tras el audio que se viralizó mediante el cual afirmaba que "este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre". "Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenles a sus vecinos, a sus amigos", finalizó el mensaje.