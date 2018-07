Con el fin de recaudar más aportes y contribuciones a la seguridad social, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, firmó un decreto que prohíbe incluir sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. La medida entrará en vigencia en 30 días y, según aclararon fuentes de Trabajo, alcanzará a paritarias que cierren a partir de su aplicación.

"La idea es que no se desfinancie el sistema de seguridad social", reiteran desde el ministerio. Es por eso que el decreto 633/18 establece que la cartera laboral no homologará los acuerdos y convenios de trabajo que fijen sumas salariales o aumentos no remunerativos. Cabe recordar que casi todos los gremios firmaron acuerdos con componentes salariales no remunerativos.

Sin embargo, la medida alcanza a "las que se cierren a partir de que entra en vigencia la medida", confirmaron desde el ministerio. Es decir, de aquellos que firmen después del 10 de agosto. La medida se adopta porque sobre las sumas no remunerativas no se efectúan aportes y contribuciones patronales a la seguridad social.

La excepción serán los beneficios sociales otorgados por el empleador (servicios de comedor, reintegros de gastos médicos, ropa de trabajo, gastos de guardería, útiles escolares y guardapolvos, cursos o seminarios de capacitación, gastos de sepelio), viáticos y las compensaciones por suspensiones por falta de trabajo no atribuible al empleador, así como las situaciones encuadradas en el Procedimiento Preventivo de Crisis.

También para estatales

La medida también se extiende al Estado, por lo que se instruye al Ministerio de Hacienda, Modernización y Trabajo para que, "con intervención de la comisión técnica asesora de política salarial del sector público, procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público nacional, con el objetivo de considerar un programa de adecuación a las pautas generales contenidas en el presente decreto en materia de sumas no remunerativas".

El decreto reconoce que "en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando estos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio".

En consecuencia, y "en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional" se instruye a Trabajo a no dar curso, ni homologar ni registrar dichos acuerdos o convenios.