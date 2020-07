Salir del sistema binario, también en el documento nacional de identidad. Si bien en Argentina se reconoce el derecho a la autopercepción "por fuera del sistema binario del género/sexo y heteronormativo", los DNI mantienen la exigencia de aclarar si se trata de un hombre o mujer.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó ayer un proyecto para incluir una tercera categoría. Se trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional Josefina Mendoza (UCR), con las adhesiones de sus pares Adriana Cáceres, Camila Crescimbeni, Claudia Najul, Karina Banfi y Maximiliano Ferraro.