Las palabras "tierra arrasada" con las cuales Axel Kicillof hace referencia a la situación de la provincia de Buenos Aires, tienen su argumento en el nuevo pedido que hicieron desde la Gobernación. Fue el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, quien insistió en que los subsidios al transporte público de pasajeros y a la energía vuelvan a la órbita nacional, dado que "no estamos en condiciones" de afrontar los costos que implican.

En declaraciones a Radio Del Plata, el funcionario precisó que se estudia la posibilidad de traspasar los $60.000 millones de subsidios en transporte y $8.000 millones en energía que deberá afrontar la provincia este año. "Nuestra posición es que eso debe volver a la Nación", expuso, y al referirse al gobierno anterior aseveró que "literalmente le tiraron (a la provincia) los subsidios por la cabeza, sin hacer un análisis ni un trabajo previo".

[AHORA] "No hubo un análisis de los subsidios que se le dieron a la provincia", @agussimone a @gushoyo #PáginaAbierta1030 pic.twitter.com/fXNi4ZmlkU — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) March 11, 2020

Simone destacó que "lo que hizo el gobierno anterior, para mejorar un índice con el Fondo Monetario, fue decirle a la provincia: Páguenlo ustedes así nosotros no lo tenemos en nuestro balance contable, pero no hubo trabajo previo". El ministro calificó de "insólito" el hecho de que la provincia "no define ni el salario, ni la paritaria de los trabajadores del área, ni el costo del boleto, ni el precio del combustible, ni la forma como debe distribuirse el subsidio entre las diferentes empresas".

Sostuvo que "lo único que hace la provincia es pagar de sus arcas, pero todo lo demás lo determina la Nación". Simone evaluó que la proyección para este año del valor del subsidio es de unos $70 mil millones y opinó que Buenos Aires "no está en condiciones de afrontar esto porque nos genera un gran agujero presupuestario".