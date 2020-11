Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 591.444 tras confirmarse 2.190 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial. En el territorio bonaerense fallecieron 19.371 personas desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.



En tanto, se registraron 3.364,44 casos cada 100.000 habitantes, mientras que 505.874 personas ya se recuperaron y recibieron el alta, precisó la cartera sanitaria.

Sobre la totalidad de los casos, el 73,1% corresponde a contagios comunitarios, 13,8% fue por contacto estrecho con casos confirmados, 7,2% está en investigación la causa, 4,9% son trabajadores de salud y 0,8% son casos importados, indicó el informe oficial.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 60%, precisó el parte.

Gollan: "No estamos en la pospandemia, hay que cumplir con todas la normas y protocolos"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo este martes que "la tendencia de casos de coronavirus es al descenso", pero remarcó que "no estamos en la pospandemia", y por lo tanto "hay que cumplir con todas las normas y protocolos".



"Vemos que los números siguen siendo halagüeños, porque nos marcan en general un descenso de todos los indicadores", afirmó Gollan en La Plata durante una conferencia para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.



Y aclaró, "deseo ser muy enfático con quienes creen que estamos en la pospandemia. La pandemia no terminó, tenemos la expectativa de la vacuna, pero tenemos que seguir cuidándonos si pensamos en una temporada de verano sin ningún tipo de restricciones, porque vamos a tener una verano con bastante cantidad de casos".

Ambos funcionarios detallaron temas vinculadas con el aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) vigente en los diferentes distritos de la provincia.



Por otra parte, el ministro sostuvo que se ingresará al período de la pospandemia "posiblemente después de haber podido vacunar a seis millones de bonaerenses, o idealmente a doce millones, y si se dan determinadas circunstancias".



En ese sentido, Gollan precisó que en los próximos meses, si se da una vacunación masiva, "afrontaríamos la temporada invernal con una cantidad de gente vacunada y con menor circulación del virus, pero vamos a tener que seguir observando las medidas de distancia, el uso de barbijo y lavado de manos, es decir cumplimiento de todas las normas".

Además, el funcionario consideró que a partir de algunos anuncios "se ha generado una especie de percepción" de parte de algunos comunicadores y de la población, pero reiteró "no estamos en la pospandemia, estamos atravesando un período más benévolo, pero no es la pospandemia".



"Este es un virus que si bien es muy contagioso en el verano, es muchísimo más en el invierno, porque los ambientes abiertos desfavorecen el virus, pero no lo eliminan", concluyó Gollan tras destacar las estrategias del gobierno provincial en la lucha contra la pandemia del Covid-19.