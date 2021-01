Por Luciano Bugner

En el mundo docente provincial, el 30% pertenece al grupo de riesgo. A esa población apuntará a vacunar la Provincia desde la semana próxima, según anunció el gobernador, Axel Kicillof. El objetivo de Gobernación es empezar el ciclo lectivo (1ro de marzo) con un alto grado de inmunización en el personal escolar.

"En el marco del Plan de Vacunación que está en marcha, tomamos la decisión de priorizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa y de los alumnos", aseguró Kicillof, quien puntualizó que los integrantes de los grupos de riesgo y los mayores de 60 años tendrán prioridad en la nueva etapa que comienza la semana próxima, y destacó que ya se preinscribieron más de 100.000 docentes para recibir la vacuna.

En este sentido, Agustina Vila (directora General de Cultura y Educación) explicó que "son 21.000 los docentes y auxiliares de riesgo que ya están inscriptos y con los que avanzaríamos en la vacunación la semana que viene, para después a principio de febrero continuar el programa que involucra al total de los trabajadores de la educación". Asimismo, la funcionaria provincial dijo aclaró que desde el lunes próximo comenzarán a llegar las asignaciones de los turnos a los docentes preinscriptos a los medios de contacto declarados en el formulario.

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud, sostuvo que "necesitamos que los gremios nos ayuden a llegar a todos las y los trabajadores de la educación en tiempo y forma para poder inmunizarlos lo más rápido posible".

La mirada de los gremios

Miguel Díaz, titular de Udocba (Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires) dijo que desde el "día uno estamos colaborando con la provincia, ofreciendo lugares para que lleven adelante la campaña".

"La vacunación es importante. Es uno de los factores que va a agilizar la vuelta a clases", señaló el dirigente gremial, aunque puso reparos: "No va a haber clases inmediato en el mes de marzo". "Si se defiende la vuelta a clases a lo brusco, es atentar contra la gente", agregó, y en ese sentido disparó con munición gruesa para la Ciudad de Buenos Aires. "El inicio tiene que ser lento, no compulsivo. No puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. No se tienen que reiniciar las clases en las escuelas a las patadas, como plantean los funcionarios porteños", dijo. En ese sentido pidió "no jugar con los chicos".

Para el titular de Udocba, "en le sistema mixto se van a tener que respetar los acuerdos que alcanzamos el año pasado con la dirección general de escuelas. Se armó un protocolo en los 135 distintos".

Como crítica general dijo que "no se han hecho inversiones. Las burbujas se van a tener que respetar" ya que "estamos en peor situación que marzo".

En diálogo con Crónica, Oscar de Isasi (ATE) dijo que es "un dato político correcto", y pidió que el 2021 "sea el año de la vacunación". El titular del sindicato de los trabajadores estatales de la provincia detalló el acuerdo que hicieron en el que "acompañaron con 15 seccionales y 50 postas sanitarias "utilizadas para el proceso de inoculación de la población"."Con los protocolos correctos guiados por los ministerio de Salud de la Nación y la Provincia, toda la actividad deberá empezar a funcionar con seguridad", vaticinó.

Asimismo, Edith Contreras de la Unión Docentes Argentinos (UDA), manifestó lo planteado durante la reunión de su gremio a Crónica: "Se habló de la vuelta a clase con presencialidad, pero esto depende de la vacunación, de la infraestructura de cada escuela", garantizó y en esa lógica afirmó "no es lo mismo una escuela en Capital Federal que otra en Moreno, La Matanza o Merlo, que tienen gran déficit de agua potable, de una ventilación adecuada. Hay gran cantidad de alumnos por aula y se dificulta mantener el distanciamiento".