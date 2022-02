Luego del acuerdo al que arribó Argentina con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), varias situaciones ocurrieron en el interior del Frente de Todos y, por estas razones, el presidente Alberto Fernández manifestó sus puntos de vista para detener la ola de rumores.

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados en disidencia con el acuerdo del Gobierno con el FMI y las reacciones de Cristina Kirchner al pacto acordado con el organismo de crédito y a la dimisión de su hijo, hicieron que el Presidente tuviera que aclarar el trasfondo de cada una de las situaciones.

En cuanto al acuerdo con el FMI, Fernández valoró las condiciones que consiguió nuestro país al afirmar que "entrar en default era salir del partido, que nos sacaran de la cancha, ni a la platea nos mandaran y nos enviaran a volver a entrenar", y destacó que lo pautado con el organismo le quita "una limitante al país, le da certezas y permite que en la Argentina se siga invirtiendo, produciendo y generando trabajo".

Además, volvió a negar la existencia de condicionamientos del FMI en el desarrollo del país y otras medidas como "tarifazos" en los servicios públicos.



Fernández también admitió que la vicepresidenta tiene "una mirada distinta y matices" al respecto, pero sostuvo que él "es el Presidente y está convencido de haber tomado el mejor camino".



Fernández confió en que la renuncia del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados no significará una separación en el oficialismo. Al respecto, reveló que conversó el diputado nacional sobre su dimisión, pero "en ningún momento Máximo me habló de rupturas".

Además, en una entrevista concedida a un canal de noticias, Fernández indicó que se comunicó "el miércoles pasado con Máximo" y le contó "sus diferencias" con el acuerdo del FMI.

"Me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia", aseguró el Presidente a C5N.

Fernández sostuvo que respeta "la posición de Máximo, pero en ningún

momento me habló de rupturas". Y agregó: "Si dijera que Máximo obstruye, sería injusto".

Además, aseguró que la coalición no corre peligro. "Como muchos otros, quiero la unidad en el Frente de Todos y voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre", expresó Fernández.

Por su parte, Máximo manifestó el por qué de su renuncia. "He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos", comenzó.

"Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", aclaró Máximo.

Sin embargo, afirmó que "permanecerá dentro" de la bancada "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno".