Tras ver de manera minuciosa el documental realizado por el inglés Justin Webster sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández publicó un artículo que es furor en las redes sociales, y que tituló "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix".

.

Cristina hizo referencia al documental de Netflix sobre lo ocurrido con el ex fiscal de la causa AMIA y critica al Poder Judicial por la investigación, dejando en claro que la investigación llevada a cabo por el equipo de Webter le resulta impecable en todos los sentidos.



De la misma manera y luego de ver el film, acepta que el trabajo de la fiscal Viviana Fein fue no solo el correcto sino que le genera su admiración: "Si antes de ver este documental alguien me preguntaba que opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra… chapeau", escribió la vicepresidenta.

Y completó: “Lo que pudo lograr Justin Webster que no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales: mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades”.