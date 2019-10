Por Florencia Golender

@flopa01

Las preguntas para Alberto Fernández sobre qué esperar de la economía en un eventual gobierno del Frente de Todos tomaron fuerza a partir del 12 de agosto, cuando la diferencia de 20 puntos con Mauricio Macri prácticamente adelantó la definición de este domingo.

Desde entonces, es menester para todos los sectores saber cuáles son sus intenciones, pero la inmediata devaluación que sobrevino a las PASO obligó a evitar las promesas concretas: "Hay que ver qué país nos va a dejar Macri", anticipó Alberto. Más allá de que existen proyecciones como la del FMI sobre qué esperar de las variables económicas para 2020 (3,1% de caída del PBI, 39,2% la inflación y una mejora del desempleo de 10,6% de este año a 10,1%), muchos de los que lo votaron y muchos de los que no identifican a Fernández con las políticas de los tiempos en que fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Ministro y deuda

Hay dos cuestiones que serán clave para los primeros 100 días de gobierno: quién va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda y qué va a pasar con la deuda con el FMI. En principio, se rumorea que Hacienda estará encabezado por alguno de los asesores con los que ha venido trabajando desde la época del Grupo Callao: Matías Kulfas y Cecilia Todesca. A ese grupo más cercano también pertenece Guillermo Nielsen.

Sobre la segunda, Fernández dijo: "Las dos veces que me reuní con representantes del FMI le expliqué de la cantidad de plata que se fugó, de su crédito. Por lo cual también el Fondo tiene responsabilidad", aseguró y advirtió: "La verdad es que sobre la deuda (externa) no sabemos nada sobre lo que está pasando. No sé en qué escenario vamos a estar parados el 10 de diciembre".

El puntapié para la negociación será destrabar, si no lo logra antes Macri, el desembolso de 5.400 millones de dólares que iba a llegar a mediados de septiembre, pero que fue aplazado por el Fondo.

Pacto social

Aunque Fernández dejó en claro que su plan será presentado en diciembre, durante la campaña dio algunos indicios. Un dólar estable será la base para el acuerdo de precios y salarios que evalúa. Presentó la necesidad de negociar con la industria, el campo y los gremios "en el marco de un pacto social".

Se habla de un alza cercana al 20% o 25% de los sueldos en los primeros meses para generar demanda en el consumo interno. "Significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación", indicó.

Hambre

A comienzos de octubre presentó el plan Argentina Contra el Hambre. "Está aquí el presidente de Syngenta (empresa agrícola), que está dispuesto a donar el 1% de su producción a esta campaña contra el hambre", contó aquel día. "No es posible, que en el país del trigo y de las vacas, el pan y la leche falten y no paren de subir", apuntó. "Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica", prometió.

Jubilados

Para los jubilados adelantó una pronta recuperación de los haberes del 20% y "remedios gratis" y explicó que "si preguntan de dónde vamos a sacar la plata: voy a dejar de pagar los intereses a los bancos para dárselos a los jubilados", informó.

Tarifas

Este es uno de los asuntos del bolsillo que mayor incertidumbre genera, ya que de establecer aumentos o congelamientos será necesario aplicarlos de acuerdo al plan económico integral. Durante los últimos meses no se descartó que continúen los aumentos de servicios.

Pymes

Una de las prioridades será un "plan de desarrollo industrial y tecnológico" con estímulo financiero, según indicó. También, subrayó una reforma laboral, pero no general, sino de "sector por sector".

Bienes personales

Sobre el Impuesto a los Bienes Personales sostuvo que "no lo debe pagar el ciudadano de clase media que tiene un auto y una casa", aunque también aclaró que el tema merece un análisis profundo.

En lo inmediato

El lunes de la semana pasada, tras el segundo debate presidencial, Fernández pidió que "si el resultado le es adverso, espero que Macri no se enoje como la otra vez y no maltrate a los argentinos, y no libere al dólar para que escale como permitió", en referencia a la devaluación del peso en agosto.