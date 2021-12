Esta semana, el Gobierno actualizó las escalas del Impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia, de cara a 2022. Con el comienzo del año nuevo, todos aquellos trabajadores que tengan un salario bruto superior a $225.937 pesos deberán pagar el impuesto.

La medida surge de la actualización del piso salarial mensual fijado por la ley realizada mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), índice salarial que registró una suba anual del 50,62% respecto al período fiscal de 2021. Como consecuencia, a partir de 2022 AFIP aumentará el mínimo no imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias.

Las deducciones generales del Impuesto a las Ganancias recibieron un aumento de cara al 2022.

Esta no es la primera modificación que recibe el impuesto: para combatir la inflación, en abril se otorgó una deducción especial para aquellas personas que cobraban $150.000 brutos o $124.500 netos, para que no paguen impuesto a las Ganancias. AFIP subió ese límite a $175.000, creando una categoría intermedia que tendría un impuesto mediano para que los salarios no perdieran poder de compra.

¿Cómo se pagará el Impuesto a las Ganancias en 2022?

Según AFIP, desde el 1 de enero de 2022 los asalariados solteros en relación de dependencia que para 2021 tenían un Mínimo No Imponible que pasará de $175.000 a $263.585. Tendrán además un margen de hasta $305.768 para el pago en un esquema aliviado.

Mientras tanto, las personas casadas con dos hijos a cargo en relación de dependencia comenzarán a pagar desde un salario mínimo de $270.000, con la posibilidad de hacer una deducción por conyugue de $235.457 anuales, de $118.742 por cada hijo menor a 18 años y por hijo incapacitado para el trabajo de $237.484. Todos los montos de deducción recibieron un aumento de cara al 2022.

En el caso de personas que están en el régimen de autónomos, la deducción general para todo el año pasará de $503.035,19 a $757.694, con lo cual, de no aplicarse ninguna deducción por familiares o por gastos, se tributaría desde ingresos de $63.141 mensuales, en promedio. En caso de tratarse de "nuevos emprendedores", según las condiciones de las normativas, la deducción anual general se incrementará de $586.874,4 a $883.977.

Por último, la AFIP determinó una disposición legal especial para jubilaciones y pensiones, que deja al MNI en un valor equivalente a ocho veces el haber mínimo (actualmente esa cifra es de $232.493). Sin embargo, si la persona recibe ingresos de otros recursos, deben ser de un monto bajo, no superior a $167.678,4 en 2021 y no deben ser mayores a $252.565 en todo 2022.