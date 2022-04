Luego de participar en el 1° Encuentro Federal de Concejalas del Norte Grande, el gobernador riojano, Ricardo Quintela habló con la prensa sobre diversos temas entre los que volvió a plantear la rediscusión de los recursos que recibe la CABA y del rol que juegan los medios hegemónicos.



Consultado por los medios presentes convocados por el lanzamiento del 1° Encuentro Federal de Concejalas del Norte Grande, el gobernador riojano, Ricardo Quintela indicó: "Me llena de satisfacción la presencia de todas las provincias a través de las concejalas, en la provincia de La Rioja " tras lo cual felicitó a quienes tuvieron la iniciativa de concretar esta actividad, la edil del Departamento Chilecito, Victoria Álamo y la diputada nacional Hilda Aguirre.

Mencionó que en el encuentro, las mujeres debatirán sobre algunos temas, entre los cuales el primer mandatario riojano propuso abordar lo relacionado con el federalismo en el siglo XXI "no con el poncho y la lanza sino con la razón que nos corresponde en la distribución de recursos, de oportunidades y posibilidades para toda la República Argentina".

"Es muy importante que continuemos con la lucha de nuestros ancestros, es decir, la lucha por un federalismo real y auténtico para que las y los argentinos nos asemejemos a una igualdad de oportunidades, que la distribución sea mucho más equitativa no solo de recursos sino de posibilidades", opinó.

.

Quintela planteó que "hoy todo está concentrado en un lugar de 950 kilómetros cuadrados (en referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuando La Rioja tiene 100 mil kilómetros cuadrados aproximadamente y sin embargo en ese espacio que se constituyó como el espacio donde se asentaba el poder político e institucional del país, hoy, se creen dueños de la verdad absoluta" tras lo cual aclaró que sus dichos no va en contra de las y los habitantes de la CABA sino de "su dirigencia que cree que tiene una mirada mucho más profunda que la nuestra cuando en realidad quienes en realidad la tenemos somos quienes vemos padecer a nuestra gente por falta de oportunidades".

Seguidamente, los periodistas le preguntaron si opinión respecto de que algunos medios nacionales lo criticaron porque con motivo de conmemorarse el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, decretó asueto para la administración pública para el lunes 2, sobre lo que inmediatamente aclaró que "entre comillas son medios nacionales porque no son nacionales, son medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros, lamentablemente, no tenemos influencia por eso digo que la concentración que hay en Capital Federal no solo es económica y financiera sino también mediática. Tenemos que tener la capacidad para modificar esta situación de que siga habiendo medios que brinden información cuya veracidad no se puede comprobar sino por el contrario que podamos contar con una Red de Comunicación del Norte Grande para que haya multiplicidad de otra voces que promuevan el fortalecimiento de una comunicación responsable".

El gobernador expresó: "Así como vemos medios que tienen intereses bien definidos, donde no hay un periodismo independiente que informe para que la gente saque sus propias conclusiones. Por eso, voy a proponer que dentro del Norte Grande hay una Red de Comunicación que permita que todas las provincias que lo integren puedan acceder a información de esos lugares, que pueda leer los diarios de esas provincias y no que solo tener que estar consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada para confundir al conjunto de la sociedad argentina".

Finalmente dijo que "desde el Norte se está gestando la posibilidad de que todas las provincias argentinas podamos trabajar en forma conjunta en un nuevo esquema federal que no se decida todo en Capital Federal sino que inclusive podamos rediscutir el espacio del territorio donde se asienta el poder político e institucional del país y que no todo tenga que salir por el puerto de Capital o de Rosario sino procurar que el Corredor Bioceánico sea una realidad, que se desarrollen los pueblos del norte y del sur argentino y que se incorporen los de la Pampa Húmeda con carácter solidario para acompañar al resto de las provincias".