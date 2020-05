El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó esta mañana que el próximo jueves se evaluarán los resultados y el impacto de la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, que comenzó hace una semana con la apertura de comercios de cercanía, para decidir qué nuevas medidas se le propondrá al gobierno nacional.



"El impacto (de la apertura de comercios) ocurre de 7 a 10 días después, y eso ocurre ahora. Con esos indicadores el jueves evaluaremos los resultados e impacto que han tenido" para en base a eso "proponer al gobierno nacional", dijo Quirós.



Y agregó: "Hay diferentes análisis, el análisis sanitario aun no lo tenemos porque está ocurriendo, y desde el primer día dijimos que confiamos en la ciudadanía porteña y lo que vimos este fin de semana (con la primera salida recreativa de niños y adolescentes hasta 15 años) fue que la mayoría cumplió con las medidas", señaló el titular de la cartera sanitaria porteña.

Quirós detalló que el sábado y domingo "no hemos visto grandes aglomeramientos, ni a chicos jugar en manada, vimos un comportamiento cívico de muy buen nivel, ahora solo nos faltan los datos sanitarios".



Por otro lado, aseguró que "esta pandemia daña a toda la sociedad, y no hubo país, ni siquiera los países europeos nórdicos, que esta pandemia no haya dañado", al ser consultado sobre los contagios de trabajadores del área de salud.



"Hay cinco grupos que esta enfermedad daña, el primero son los profesionales de la salud, quienes más se enfermaron en toda Europa, un 14 o 15 por ciento de los trabajadores; el segundo los barrios populares donde el distanciamiento es casi imposible; el tercero los adultos con enfermedades acompañantes; cuarto los hogares de ancianos; y quinto la personas en situación de calle, y para ellos implementamos políticas publicas", precisó.

En ese sentido, explicó que se puede "mitigar, disminuir" esa situación, pero "no podemos evitar que ocurran en menor medida, van a ocurrir y debemos estar preparados para que ocurra lo menos posible y poder asistirlos. Tenemos un diálogo muy cercano con los trabajadores de la salud, y los directores están acompañando y conteniéndolos".



Quirós también se refirió a la presentación de los test rápidos que diseñó el Conicet y tras felicitar a los científicos argentinos, dijo que "es muy importante alinear el talento humano a la búsqueda de soluciones compartidas; eso tiene que ser Argentina tras la pandemia".



Sobre la situación en los barrios vulnerables, el funcionario sostuvo que "la falta de agua es muy dolorosa y complica la situación" y aclaró que "hay un grupo de trabajadores del gobierno porteño que caminan el barrio, cuadra por cuadra, para buscar y dialogar con los ciudadanos, para que sepan que los vamos a cuidar".

En la Ciudad, el total de contagios de residentes asciende a 3.406 personas, con 127 fallecidos, lo que da una tasa de letalidad de 3,72 por ciento; en tanto hay otros 724 casos de personas no residentes, de los cuales 28 fallecieron, lo que implica una tasa de letalidad del 3.86 por ciento. Por lo que el total en la jurisdicción porteña es de 4.130 enfermos de Covid-19.



Durante el informe, las autoridades sanitarias porteñas indicaron que hay un promedio de entre 180 y 200 casos de contagios diarios, y que la mayoría se encuentran en las comunas 1 (Retiro), 7 (Flores) y 3 (Balvanera).



Finalmente, Quirós brindó datos sobres los geriátricos y dijo que son 24 las residencias de adultos mayores con contagios, que ya suman 183 los casos confirmados con la enfermedad y 46 los fallecidos.