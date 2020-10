El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó este miércoles que la demora en la carga de resultados de los testeos de coronavirus "sucedió en todos los países" del mundo, especialmente durante el pico de contagios, tras el cuestionamiento de una ONG internacional que recopila datos estadísticos.



"Esta pandemia ha traído una sobrecarga de la tarea de asistencia, y también de los sistemas de reporte, que estaban preparados para enfermedades que hay que reportar habitualmente", indicó Quirós, y sostuvo que "la sobrecarga en todos los países del mundo ha sido totalmente fuera de lo habitual y, en el momento del pico, fue muy difícil mantener el ritmo de carga".



Durante su habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica, el ministro indicó que "es evidente que el cargado manual es un enorme esfuerzo y trabajo". En ese sentido, dijo que en la Ciudad se incorporaron más de 100 personas para colaborar y tener las cifras lo más actualizadas posible.

"Eso incluye cargar todas las PCR (test de diagnóstico); en la Ciudad hacemos unas 4.500 por día y, en ese mismo instante, se abren unas 7 mil nuevas. Es un gran volumen de carga y hay un montón de efectores. Por eso hemos hecho un esfuerzo enorme para estar al día, pero el pico de julio y agosto fue muy difícil", describió.



La iniciativa "Our World In Data", un proyecto de "Global Change Data Lab", una organización benéfica en el sector de la educación, registrada en Inglaterra y Gales, cuestionó en su sitio web la fiabilidad de los datos estadísticos sobre la cantidad de testeos de coronavirus en la Argentina.



En ese sentido, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó el martes que hubo provincias que no informaron al sistema nacional de estadísticas los resultados negativos de los testeos realizados para la detección del coronavirus, lo que durante un tiempo elevó mucho la tasa de positividad.

"Nosotros compartimos la preocupación de esa organización británica y por eso le pedimos a las provincias que reporten todos los testeos que se realizan", detalló González García.



Por otra parte, Quirós avaló la decisión de avanzar en la habilitación de la temporada de verano, bajo estrictos protocolos al afirmar que "no" ve que que sea "un problema" que quienes se contagien regresen a sus hogares, tal como se anunció en la provincia de Buenos Aires.



"Entiendo que son los pacientes leves o asintomáticos, así que volverán en sus vehículos a sus casas y seguirán el control a través de la obra social o del sistema público", explicó Quirós en referencia a la temporada turística en la costa atlántica.

En relación a la apertura de la feria La Salada, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y la posibilidad que comerciantes porteños la utilicen para sus compras, expresó que "la provincia de Buenos Aires tiene protocolos para este tipo de actividad y son similares" a los implementados en la Ciudad de Buenos Aires.



"El nivel de compromiso del ciudadano debe ser muy importante, en el cuidado y en los protocolos", enfatizó el ministro de Salud porteño.



Por último, dijo que durante los festejos por el Día de la Madre el pasado domingo "hubo mucha actividad en espacios abiertos", por lo que, desde la gestión porteña, tienen "confianza en que la curva de contagios en la Ciudad va a continuar en leve descenso".