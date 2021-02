El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó este miércoles que el Gobierno del distrito está dispuesto a "mostrar y explicar" ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en Capital, luego de la denuncia penal presentada contra la gestión por presunta "privatización" del operativo de inmunización.



De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ayer ante la Justicia: una, por la presunta "privatización de la vacunación contra el coronavirus" al "entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados"; y otra, por la supuesta aplicación de vacunas a "militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical".



En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, Quirós explicó que, desde el Gobierno porteño, se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de "que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad" a la inmunización.

"No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente", dijo el funcionario porteño.



En ese marco, Quirós ratificó hoy que "cada ciudadano porteño va a tener en cada etapa de vacunación la misma oportunidad de acceder a la vacuna que cualquier otro ciudadano", y remarcó que "no importa la condición económica, social, el sitio donde viva o el tipo de cobertura que tenga".



"De eso nos estamos ocupando y, para eso, hemos firmado un convenio con cada una de las entidades para que nos garanticen que esto sea de esta manera", añadió en referencia a las obras sociales y prepagas.

El ministro porteño agregó: "Para lo que pretenden agregar angustia innecesaria, el mensaje es cuidémonos, y, luego de que esto pase, podremos retomar algunos debates, pero ahora todos nos tenemos que cuidar".



Por otro lado, Quirós dijo que "en la Ciudad de Buenos Aires, hemos sido muy estrictos y el liderazgo de Horacio (Rodríguez Larreta) ha sido muy claro: todas las personas que tengan la voluntad de vacunarse en el Gobierno porteño van a esperar al grupo o la etapa que le toca según la condición que tiene".



"Nadie va a usar una vacuna de un trabajador de la salud en este Gobierno. Primero ellos; luego, los mayores de edad; luego, los estratégicos; y, luego, las personas que tienen enfermedades acompañante; y, en el sexto grupo, veremos si alguna persona del Gobierno debiera vacunarse por algún motivo", detalló.

"Siempre hemos sido tan severos, tan transparentes y con esta estrategia de campaña bien definida para evitar cualquier tipo de confusión, y, por supuesto que en la Ciudad de Buenos Aires no ha habido ninguna posibilidad de hacer nada de lo que me preguntaban", respondió Quirós al ser consultado sobre las anomalías detectadas en el Ministerio de Salud de la Nación, que derivaron en el el alejamiento de Ginés González García de esa cartera.



Una de las denuncias presentadas ayer fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien acusó a las autoridades del GCBA por la "privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus" debido a "los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados".

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).



La otra denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil 'Encuentro Vecinal Sur' en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría "vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos", según la denuncia presentada por el letrado.

Capital usará vacunas de Sinopharm para completar la inmunización del personal de salud

El ministro de Salud porteño también dijo esta mañana que la partida de vacunas Sinopharm contra el coronavirus que reciba la Ciudad de Buenos Aires se destinará para completar la inmunización "del personal de salud de menos de 60 años" y "el remanente cada jurisdicción lo asignará a los diferente grupos estratégicos" en los que están fuerzas de seguridad y docentes, de acuerdo al plan de vacunación definido por Nación.



"Argentina va a recibir 1 millón de dosis de Sinopharm que fueron aprobadas por la Anmat para personas de 18 a 59 años, y como no se pueden usar para la etapa dos y tres (del plan de vacunación), cada jurisdicción las va a asignar al personal de salud de menos de 60 años y luego el remanente a los diferentes grupos estratégicos", afirmó Quirós en una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la situación epidemiológica.



Los "grupos estratégicos" están en la cuarta etapa del plan de vacunación, que se inició con personal de salud, y que luego continúa con adultos mayores (de más de 80 años y más de 70 años) y personas de 60 a 69 años.

La quinta etapa la integran las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes y la sexta "otros grupos estratégicos".



Quirós precisó que dentro de los "grupos estratégicos" (etapa cuatro) se encuentran los docentes, personal de fuerzas de seguridad y de desarrollo humano territorial, y señaló que la Ciudad completará primero la inmunización de los trabajadores de salud de menos de 60 años con las dosis de Sinopharm.



"La ministra (de Salud de Nación, Carla Vizzotti) dispuso un comunicado explicando en detalle lo acordado en Cofesa (Consejo Federal de Salud)", dijo Quirós, quien insistió en que ese texto reitera el plan estratégico de vacunación diseñado por los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en diciembre pasado.

Y sostuvo: "El plan está en marcha y no se modifica; no podemos saltear etapas". En ese sentido, aseguró que "cada jurisdicción puede comenzar (con la inmunización) de docentes del nivel inicial" pero aclaró que Ciudad contemplará antes la vacunación de los trabajadores de salud que restan inmunizar.



Sobre la campaña de vacunación, el titular de la cartera sanitaria porteña indicó que "comenzamos en diciembre con un nivel de discusión social sobre vacunarse o no" y destacó que "personas referentes como el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) se vacunaron y me pareció apropiado para darle visibilidad al inicio de la campaña".

"Luego aparecieron las publicaciones científicas y la gente tomó la decisión de vacunarse y las vacunas tuvieron dificultad para llegar al país, por lo que las manifestaciones públicas de vacunación para convencer a la gente ya no son necesarias", dijo el ministro porteño.



Y concluyó: "Hay que restringirse estrictamente al plan estratégico; las personas del Gobierno de la Ciudad que quieran vacunarse tendrán que esperar cuando les toque" dentro de la última etapa del plan de vacunación.