El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, aseguró que no participará ni adherirá a la marcha opositora del próximo lunes 17 contra las políticas del Gobierno y que fue convocada por sectores de la oposición, pero le reclamó a quienes participen de la protesta que “respeten” el esfuerzo que hace la mayoría de la población “para no contagiarse” de coronavirus.



“No voy a participar, ni adhiero a la marcha del 17 de agosto. Quienes lo hagan deben garantizar el uso apropiado de tapabocas y la distancia. Hay que respetar el esfuerzo que estamos haciendo todos para no contagiarnos”, señaló el funcionario porteño en declaraciones a Radio con Vos.

Rodríguez Larreta cuestionó la movilización

Quiros afirmó que entre los contagiados, “hay muchos que se producen en encuentros sociales, y por eso insistió en que se respeten las recomendaciones de distanciamiento.

Las declaraciones de Quiros están en línea con lo que planteó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que afirmó que la marcha “no había sido convocada por ningún espacio político”.



"No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa formulada en la sede del Gobierno porteño para dar detalles de cómo seguirá el aislamiento en la ciudad.

Agregó que entienden en la ciudad " la situación dey dejó claro que también "respetan el derecho a manifestarse".Sin embargo, pidió "en esta oportunidad el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios de coronavirus que la cercanía social puede generar en un momento en el que los casos están creciendo.Por su parte, el intendente de San Isidro,, aseguró que “ no apoya” la marcha opositora que se llevará a cabo el próximo lunes en varios puntos del país contra las políticas del Gobierno nacional al considerar que “son un riesgo” en medio de la pandemia de coronavirus.“Soy radical y estoy en Juntos por el Cambio pero no estoy en favor de esta marcha. Creo que es un riesgo en medio de la pandemia”, señaló en declaraciones a la señal C5N.Sin embargo, la titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó su adhesión a esta convocatoria que se dará cita en varios puntos del país cuando están en vigencia las disposiciones del aislamientos social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.