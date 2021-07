El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó este martes a qué grupo etario le aplicarán la vacuna de Moderna contra el coronavirus en el distrito. Así lo hizo luego de que el viernes pasado llegaran al país 3.500.000 dosis de este laboratorio donadas por el gobierno estadounidense.

Durante una conferencia de prensa, Quirós confirmó que los menores de edad recibirán esta vacuna en la Ciudad d. Buenos Aires, una vez que sean autorizadas por los entes reguladores. Y en ese sentido, recordó que las dosis de este laboratorio aún no fueron aprobadas "en nuestro país para niños y adolescentes de 12 y 17 años", pero admitió que están en ese "proceso" en Estados Unidos por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas).

"La vacuna Moderna ya está físicamente aquí. Estamos atentos a lo que diga la FDA, que seguramente emitirá su opinión en estos días. Y luego la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) tendrá que evaluar los documentos presentados y en base a ello declarar su opinión y su aprobación", explicó el ministro de Salud porteño.

"Cuando todo eso ocurra, seguramente Nación distribuirá las vacunas y nosotros las aplicaremos a los niños, niñas y adolescentes que estén indicados, comenzando por los chicos con comorbilidades", puntualizó el funcionario.

¿Pasaporte sanitario en CABA?

Por otra parte, Quirós se refirió a la iniciativa del "pasaporte sanitario" que analiza la provincia de Buenos Aires para incentivar la vacunación contra el coronavirus y descartó aplicarlo por el momento en la Ciudad. “Faltan detalles para comprender cómo se va a implementar, pero en el mundo se utiliza mucho para garantizar la seguridad de las personas que tienen contacto social y además para estimular a los que aún están analizando vacunarse o no”, explicó el ministro de Salud porteño.

"En un contexto donde ya todas las personas que se quisieron vacunar hayan podido hacerlo, me parece que es un instrumento para evaluar su impacto", admitió Quirós. Y luego completó: "Todavía en la Ciudad de Buenos Aires no hemos podido completar la vacunación de todos los que quieren inmunizarse, de manera que me parece que todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas. Pero probablemente en el futuro serían para analizarlas y evaluar también la experiencia internacional al respecto".