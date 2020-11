El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este martes que aunque se apruebe una vacuna y se aplique a los grupos de riesgo, "los cuidados van a tener que continuar porque no va a evitar la circulación del virus", y adelantó que si el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo (ILE) se aprueba, la Ciudad adaptará su ley a lo que disponga el Congreso.



Durante el informe que brinda sobre la situación epidemiológica en la Ciudad, que a partir de ahora será los días martes y viernes, el funcionario porteño explicó que "es importante decirle a la gente que estamos trabajando para conocer los resultados de la fase 3 de todas estas vacunas, que nos permitirá confirmar científicamente el grado de seguridad, que efectos adversos tiene y la seguridad, y por otro lado la eficacia".



"Tenemos poca información, ayer apareció algo sobre la vacuna de Pfizer, seguramente las próximas semanas tendremos la apertura técnica y científica, ya que se hará el primer corte de la fase 3, que continuara durante dos o tres años mas, y el dato de lo que publicó es alentador, porque la eficacia es muy alta", añadió.



Sin embargo, Quirós mencionó que "es muy importante que la gente sepa que la vacuna lo que va a permitir, dado que primero se aplica a la gente de riesgo, es evitar un potencial rebrote, un daño mas grave o que fallezcan, en eso va a ser muy significativo, pero no va a evitar la circulación del virus porque no todos se van a vacunar en esta etapa", dijo.

Asimismo, el funcionario porteño aclaró que "mas allá de la vacuna tenemos que seguir dialogando sobre cómo nos vamos a cuidar mientras recuperamos más actividades, aunque todas con algún nivel de adaptación, lo menos molesto posible. La adaptación más elemental que debemos mantener es llevar todo a espacios abiertos, ya sean actividades humanas, educativas o laborales".



"El espacio abierto es 20 veces mas seguro que el cerrado, donde si o si debemos tener todo bien ventilado para que corra el aire", advirtió Quirós, y dijo que de ser así "estas pequeñas adaptaciones, nos permitirán actividades como los encuentros de fin de año".



Al ser consultado por la reapertura de los teatros, cuyos representantes ayer realizaron un acto en el centro porteño, Quirós agradeció a los empresarios el compromiso para trabajar en los protocolos y señaló: "Necesitamos ir recomponiendo las actividades de la vida diaria que la gente necesita a nivel personal y económico, dentro de un marco de cuidado general y en la medida que la situación epidemiológica lo permita".

Finalmente, y al ser consultado sobre el proyecto que presentará el Gobierno nacional en el Congreso para tratar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, Quirós dijo "nosotros ya tenemos un protocolo que es una ley de la Ciudad y que da respuesta a la situación en nuestro territorio y estaremos atentos a los que disponga la Cámara de Diputados y Senadores al respecto, y si es ley la adaptaremos a lo que el Congreso disponga".