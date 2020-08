El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó hoy que el 65% de las camas de terapia intensiva para pacientes con coronavirus en el sub sector público de la Ciudad están ocupadas, al igual que el 72% de las unidades críticas en el sub sector privado, sobre el cual indicó que "en la última semana descendió la tasa de ocupación".



"El sub sector privado estaba un poco más tenso, pero en la última semana descendió la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, que a nivel global (por cualquier enfermedad) es de 68% y las dedicadas a Covid-19 casi de 72%, con una caída de 4 puntos", indicó Quirós en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño.

Quirós también dijo que el número de casos de coronavirus "está relativamente estable" en la Ciudad, con un promedio alto de entre 1.100 y 1.200 notificaciones diarias de nuevos diagnósticos positivos.



"El número de casos en la ciudad de Buenos Aires está relativamente estable, con una semana que sube y una semana que baja, pero estamos en un promedio alto de 1.100 a 1.200 diarios; estamos en una meseta alta de casos", detalló el ministro de Salud porteño.

Noticia en desarrollo.