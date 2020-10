El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió este viernes que en el Día de la Madre el próximo domingo las personas "festejen y se encuentren de manera prudente", que las reuniones entre no convivientes sean "en espacios privados o públicos abiertos", y que todos usen tapabocas y mantengan la distancia de dos metros, para evitar contagios de coronavirus.



"Necesitamos seguir sosteniendo este esfuerzo, pero no significa dejar de encontrarnos; significa festejar de manera prudente, con encuentros de no convivientes en espacios privados o públicos abiertos, todos con tapabocas bien colocados y manteniendo los dos metros de distancia entre las personas", aseguró Quirós en su habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en el distrito.

Reaperturas en la Ciudad

Con respecto a la reciente apertura de shoppings, indicó que las compras en esos lugares se deben realizar respetando los protocolos, al igual que en los negocios barriales, y aseguró que el descenso de la curva de contagios de Covid-19 "permitió estas aperturas y mejorar las condiciones para el ciudadano porteño".

El titular de la cartera sanitaria local sostuvo que "se está trabajando en detalle protocolos" para aplicar a las personas que lleguen a la Ciudad del interior del país, para los argentinos que vuelvan del exterior y para otras personas que lleguen desde otros países, de cara a la anunciada reanudación de vuelos internacionales y de cabotaje y del transporte terrestre de media y larga distancia.Con respecto a la situación de los jardines maternales, dijo que se está " ante un dilema", ya que por un lado se trata "de cuidar a los niños y niñas menores de 5 años para que no se enfermen y contagien a adultos y, del otro lado, está el desarrollo afectivo del niño y la niña"."Necesitamos reactivar los encuentros sociales de los niños con pares y estamos trabajando en eso", reveló, aunque aseguró que podrá haber alguna respuesta "en la medida que la curva de contagios vaya mejorando".

Quirós se refirió también a la organización para que los ciudadanos bolivianos residentes en la Ciudad puedan votar el próximo domingo cuando se realizan elecciones generales en el vecino país."La jornada electoral fue organizada por la Jefatura de Gabinete porteña, nosotros participamos con la discusión de protocolos", dijo y sostuvo que "los lugares (de votación) son seguros para hacer el comicio de manera apropiada"."El voto popular es importante para todos los pueblos, vamos a acompañar para que los ciudadanos bolivianos puedan realizarlo en la Ciudad", concluyó.