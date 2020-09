El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, instó este lunes a los jóvenes que festejen el Día de la Primavera y del Estudiante a que "se cuiden". "Si tienen algún síntoma que no sea lo habitual, hoy no salgas", remarcó el funcionario.

"Si vivís con una persona mayor de 65 años, de riesgo, por favor hoy no es el día para que salgas. Además, como algo simbólico en el Día de la Sanidad, para los especialistas que trabajan todo el día", sostuvo durante el informe que las autoridades sanitarias porteñas brindaban en la mañana en conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En ese sentido, indicó que "luego de un largo período de estabilidad de entre 1.100 y 1.330" nuevos casos diarios de coronavirus, en la última semana el distrito registró "un descenso de esos valores" a un rango que va entre 900 y 1.100 de promedio por día, aunque aclaró que se espera la "consolidación" de la evolución de la curva de contagios.

No obstante, insistió con que el barbijo casero debe llegar desde "la base de la nariz, debajo de los ojos y cubrir hasta debajo del mentón, uno tiene que ventilar a través del tapabocas sino no cumple su función".

“Hasta hoy, hemos confirmado 117.697 casos en la Ciudad de Buenos Aires, hemos podido recuperar 94.401 enfermos, han fallecido 3.056 personas, lo que hace una letalidad del 2,6%”, detalló Quirós, a la vez que señaló: "En cuanto a testeos, hemos llegado a 500.898, el 60,6% se lo hicimos a residentes de la Ciudad de Buenos Aires. El 40% ha dado positivo y tenemos una tasa cada 100.000 habitantes de 9.882”.

Sobre al Plan DetectAR, el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, afirmó que “se han testeado 78.952 personas, siendo positivas 26.147”.

“En relación a los barrios populares, tenemos 16.156 casos totales, con 10.773 altas institucionales. Han fallecido 208 personas, lo que arroja una tasa de letalidad de 1,2%”, agregó Battistella.

Respecto de los geriátricos, la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, dijo que llevaban "realizados 17.054 hisopados, de los cuales hemos podido confirmar 4.640 casos, se han recuperado 3.388 y han fallecido 604”.

En cuanto a los testeos totales a personal de salud, geriátricos, fuerzas de seguridad, desarrollo humano y transporte, la funcionaria señaló que “hemos realizado 528.554 test, han sido positivos 21.274, con 6.175 PCR positivas, lo que hace una tasa de test cada 100.000 habitantes de 17.618”.

"Es muy importante que se cuiden para este día especial. Si tienen algún síntoma que no sea lo habitual, hoy no salgas. Si vivís con una persona mayor de 65 años, de riesgo, por favor hoy no es el día para que salgas. Además, como algo simbólico en el día de la Sanidad, para los especialistas que trabajan todo el día", remarcó Quirós respecto a los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante.

La vuelta a clases en la Ciudad

Quirós confió este lunes en que serán "capaces de ponernos de acuerdo" en la reunión que las autoridades de Educación y Salud porteñas mantendrán a las 13 con los ministros Nicolás Trotta y Ginés González García para discutir el plan de regreso a clases en espacios abiertos.

En este sentido, el Ministro señaló que "la situación es demasiado compleja y dolorosa para que la política partidaria sea parte de esto".

"Tenemos la voluntad de buscar soluciones y alternativas. De ese diálogo profundo, profesional, sincero (con las autoridades de Nación) vamos a intentar construir un camino para los ciudadanos de Buenos Aires", afirmó.

Por último, al ser consultado sobre las protestas contra el Gobierno nacional del último sábado y sí estas manifestaciones podían aumentar los contagios, Quirós respondió que "el espacio público es el más seguro si uno mantiene la distancia de dos metros y el uso apropiado del tapabocas".