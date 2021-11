El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó este lunes por la mañana que, si se logra "sostener al 85 por ciento de la población con protección inmune”, las nuevas variantes de coronavirus que puedan resultar más contagiosas, como la recientemente descubierta Ómicron, “el grado de daño que van a generar será cada vez menor”.



“No tenemos datos concluyentes, pero los primeros datos que tenemos parecen indicar que el grado de contagio incluso es mayor a la cepa que tenemos circulando, que es la Delta”, indicó Quirós y agregó que “el gran tema es determinar si las vacunas existentes son efectivas contra la variante Ómicron", descubierta hace menos de diez días en Sudáfrica y que despertó preocupación en todo el mundo.

En declaraciones realizadas a la FM Radio Con Vos, el ministro de Salud porteño remarcó que lo que se puede decir hoy es que "tiene más mutaciones", pero todavía no existe "ninguna confirmación de si tiene más resistencia o no (a las vacunas)".



"Es plausible pensar que la pudiera tener, pero no tenemos elementos suficientes para opinar”, aseveró Quirós. No obstante, el funcionario remarcó que el buen escenario de protección inmune que presenta la Argentina, en general, como de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, teniendo en cuenta el porcentaje de personas vacunadas, las curvas de enfermos y la gravedad que se han tenido y cuál es el plazo desde la aplicación de las segundas dosis en la mayoría de la población.

“Si logramos sostener siempre arriba del 85% de la población con protección inmune, decididamente cualquier variante de las que están o que vengan y sean más contagiosa, el grado de daño que van a generar serán cada vez menor, y se irá pausadamente yendo hacia una transición o endemia, siempre y cuando no aparezca una variante que escape a la inmunidad”, enfatizó Quirós.



En este marco, agregó: “En la Ciudad, el 90% de los mayores de 18 años tiene anticuerpos en niveles significativos, es un valor altísimo. La vacuna más la enfermedad le han dado una protección a los porteños que no le garantiza evitar una ola, pero sí que la ola no va a ser tan significativa o por lo menos que no va a dañar a la gente con enfermedades graves y mortales”.



Por último, Quirós sostuvo que “hay que entender que es una enfermedad global y no de los países y que, si no protegemos a todos los ciudadanos de la Tierra, no vamos a poder pasar a la fase endémica”.