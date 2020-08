El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al plan de apertura en etapas de actividades limitadas por la circulación del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, señaló que se priorizarán "las actividades que se puedan hacer al aire libre" y buscarán "ordenar con una normativa clara la permanencia en espacios abiertos".

"Dado a que estamos en una meseta muy alta de casos tenemos que ser muy paulatinos", afirmó el funcionario y apuntó en diálogo con La Red que los locales de comida podrían poner mesas al aire libre en la nueva etapa.

Y agregó: "El máximo número de casos lo tuvimos los primeros días de agosto. En estos días hemos tenido un número más alto y tiene que ver con una recuperación de casos que estamos haciendo con todo el equipo de privados".

Respecto a la diferencia de casos entre Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dijo: "El ministro Daniel Gollán me ha dicho que el primer cinturón del Conurbano tiene un comportamiento bastante más similar al nuestro que al resto del Conurbano. No me gusta hablar mucho de los datos de la Provincia de Buenos Aires, primero porque no me gusta hablar de lo que no sé en detalles".

Nueva etapa del aislamiento

El Gobierno definirá entre el jueves y el viernes la nueva etapa de aislamiento que se iniciará el lunes próximo, luego de analizar con los especialistas y los gobernadores el escenario de propagación del coronavirus en el territorio nacional y la situación epidemiológica en municipios del interior y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Localidades de Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja, Salta y Santiago del Estero, al igual que el AMBA, mantienen desde el 16 de este mes el aislamiento social, preventivo y obligatorio porque su capacidad de respuesta sanitaria estaba en riesgo ante el número creciente de contagios de coronavirus.

Por esa razón, el AMBA no pudo superar aún la fase actual (cumple el segundo período) y zonas de algunas provincias también debieron encuadrarse en un aislamiento más rígido, al evidenciar una rápida duplicación de contagio, luego de tener pocos o ningún caso.



"En el AMBA hay una meseta alta, una estabilidad relativa del número de casos y una estabilidad más sólida en la ocupación de camas y de ingresos a terapia", explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y recomendó "redoblar los esfuerzos para sostener ese logro".