Mientras se sigue cobrando por éstos días el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) en su tercera etapa, desde el Gobierno nacional continúan debatiendo si habrá una cuarto cobro o si será modificado por otro tipo de subsidio. Por tal motivo, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, dialogó con Crónica HD sobre diversos temas que competen a jubilados y trabajadores.

Uno de los puntos tocados fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el cual existe un proyecto de financiación de las provincias por la deudas que tienen las mismas con el organismo público, siendo es que el FGS es una de las fuentes de financiación de la ANSES.

.

Respecto a esto, la funcionaria sostuvo que "el FGS es una garantía para los más de 7 millones de jubilados y pensionados de Argentina, en función de un proyecto que presentó el gobierno anterior, que tenía que ver con el blanqueo de capitales o reparación histórica, que con ese dinero iba a alcanzar para pagarlo, pero ese dinero ya no está y había puesto como segundo lugar el FGS, pero el FGS no puede hacerse cargo mes a mes de una deuda de ese tipo porque es una garantía para todos los jubilados y hoy en reparación histórica hay cerca de 800 mil jubilados y ese fondo es de 7 millones de jubilados. Lo que propone la ley es que el financiamiento sea del Ministerio de Economía a través del tesoro, obviamente para transmitir tranquilidad, que ese dinero de la reparación histórica lo van a seguir cobrando pero hay que sacarle la mochila al FGS, que en poco tiempo va a ser que no tengamos garantía".

Raverta agregó que "también está la cuestión de las provincias que tiene que ver también con una cuestión, que en su momento el gobierno de Mauricio Macri hizo que las provincias y los gobernadores tomaran deuda, que ahora la tienen que pagar y ea situación está muy difícil porque estamos en una pandemia. Otra cuestión tiene que ver con la deuda con los jubilados, porque nuestra ley también propone una solución a un problema que tenemos, que los jubilados no están devolviendo la cuota de los créditos Anses, resulta ser que nosotros pretendemos con esta ley que esa cuota que fue acumulando un interés, ese interés no termine siendo una cuota más alta cuando vuelvan a pagar los créditos. Para cuando salga esta ley, los jubilados puedan devolver sus cuotas pero que no sean más altas y más meses de los que debían pagar".

Con relación a un futuro IFE 4, la titular de Anses relató que "se está discutiendo y no está confirmado, la semana pasada participamos desde el organismo en al reunión del gabinete económico. Estamos viendo distintas propuestas y hay que ver como evoluciona, hay que pensar que mañana recién se está pagando la terminación del DNI número 7 del tercer cronograma del Ingreso Familiar de Emergencia. Recordemos que fue una medida excepcional tomada por el presidente de la nación y que a medida que transcurrió el tiempo y la pandemia, fue necesario volver a pagar ese ingreso familiar. Lo que discute es cómo vamos a tener una Argentina que genere trabajo, ese dinamizador de la economía para volver a poner a la Argentina de pie, todo esto en momentos particulares".

Raverta agregó que "este gobierno ha acompañado a los distintos sectores de la sociedad, cuando el presidente de la nación asumió decía que había que empezar por los últimos para llegar a todos, la pandemia hizo que llegara a todos. Estamos pagando la Asignación al Trabajo (ATP) que también tiene que ver con ayudar a los empresarios pequeños, medianos y grandes, el esfuerzo del estado es acompañar a los distintos sectores de la sociedad en todo este momento tan crítico, por supuesto con las formas pero que nadie se quede con la sensación de qu el estado lo abandonó y para que el estado esté presente, tenía que haber un gobierno que tome decisiones en esta dirección, y lo que hace el presidente de la nación garantiza que el gobierno brinde soluciones a las familias en este contexto tan particular".

¿Cambio en la fórmula jubilatoria?

Con relación a la situación actual del país, la funcionaria argumentó que "un país detenido no sería tan grave como retrocediendo, lo que nos ocurrió en el gobierno anterior que fue un grado de retroceso grande, en cuatro años casi se destruyó a la Argentina. Construir es más lento y sacrificado, el desafío es volver a salir del infierno y ponernos en una senda de crecimiento económico con inclusión social, y ese camino es sin dudas con el trabajo y políticas que abracen a los que menos tienen".

Finalmente, y con relación a un futuro cambio en la fórmula jubilatoria, Raverta dijo que "tenemos un ámbito de discusión de la fórmula de la movilidad que es en el Congreso de la Nación donde el Ejecutivo también participa y desde Anses también participamos. Ese ámbito que es bicameral, que tiene senadores y diputados de todas las fuerzas políticas que están construyendo la posibilidad de generar un consenso para armar una nueva fórmula, que tenga en cuenta los ingresos del organismo, tributarios, recaudación y que tenga en cuenta cómo se va modificando el nivel de variación del salario. De acá a diciembre tenemos tiempo para plantear una nueva fórmula de movilidad que incorpore al debate parlamentario".