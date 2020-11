La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), Fernanda Raverta, aseguró este martes que la nueva fórmula de movilidad previsional permitirá a todos los jubilados y pensionados percibir aumentos por encima de la inflación en 2021 y manifestó que están trabajando para que el proyecto de ley ingrese esta semana al Congreso.



En ese sentido, señaló que la fórmula contempla la variación de los recursos tributarios de Anses y el aumento de los salarios en blanco, al igual que la fórmula que rigió entre 2008 y 2017, la cual "demostró que tuvo buenos resultados durante su aplicación".



"Tenemos previsto una mejora en términos reales de poder de compra de los jubilados y jubiladas por sobre la fórmula que estamos dejando atrás. Podemos decir que esta fórmula que elegimos es mejor y les conviene más a los jubilados que la anterior", afirmó la titular de la Anses en una conferencia de prensa en la sede central del organismo.



Al respecto, el cálculo de la movilidad previsional que hizo Anses, según datos del IPC de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, señala que entre 2008 y 2017 la capacidad de compra del haber mínimo creció más de un 25%, mientras que con la fórmula aprobada en 2017 cayó casi un 20% hasta inicios de 2020.

"Quisimos volver a una fórmula que podíamos fácilmente explicar, que responde a los planteos de los especialistas y que se demostró que tuvo buenos resultados durante su aplicación", señaló la titular de Anses.



Tras la suspensión de la fórmula sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri a principios del corriente año, los haberes se ajustaron por decreto y los jubilados de la mínima (4,4 millones) recuperaron más de 5% de su capacidad de compra mientras que más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación, según datos de la Anses.



"La fórmula tiene la finalidad de dar certeza sobre los haberes y dejar atrás el tiempo de la discrecionalidad", dijo Raverta.



Sobre este punto, los cálculos que hizo la Anses en base a la ley de Presupuesto 2021 plantean un escenario de recuperación de los haberes de entre el 3 y el 4%, aunque podrían variar si el escenario se modifica.

"El supuesto del Presupuesto 2021 es que la inflación será del 29% y, en base a ello, nuestras estimaciones es que la mejora de las jubilaciones sería de entre el 3 y 4% en el primer año. Ahora, si la inflación es más los recursos tributarios también serán más", aseguró Alejandro Calabria, coordinador de Análisis Integral de la Seguridad Social.



"Queremos ganarle a la inflación, no empatarla. Por eso están contemplados los recursos tributarios que, en más de un 90%, se ajustan por inflación. Es la mejor forma de asegurar el acompañamiento de la inflación más el plus que tengan las jubilaciones cuando crece la economía", señaló Calabria.



Después de casi 20 reuniones y discusiones con especialistas en una comisión bicameral, el objetivo del Gobierno es que "esta misma semana" el proyecto de ley se envíe para su tratamiento en el Congreso.



"Se va a poder sancionar porque los diputados de la oposición saben que los jubilados y jubiladas necesitan una fórmula de movilidad y que el momento es ahora para salir de los aumentos por decreto. Hay críticas a la fórmula, pero sería demasiado incorrecto que no permitan que haya una fórmula de movilidad en la Argentina", afirmó Raverta.

Ante la consulta de qué pasaría si tanto los salarios como la recaudación crecieran en forma sostenida por debajo del nivel de inflación, aseguró: "Si eso pasara significa que a la Argentina le está yendo muy mal. Nuestra responsabilidad es que eso no ocurra".



"La fórmula está atada a un modelo económico que tiene por objetivo el crecimiento. Si todo eso ocurre es porque está fracasando nuestra política económica. Trabajamos todos los días para que eso no ocurra y para que la Argentina se ponga en marcha", aseguró Raverta.



En cualquier caso, apuntó que ante un escenario de total adversidad es facultad del Poder Ejecutivo de instrumentar un bono por decreto para paliar esa situación.



"Apuntamos a que todo salga bien y estamos convencidos de que gobernar es crear trabajo. Si lo hacemos se mueve la economía y, así, ganarán los jubilados", concluyó.