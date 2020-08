Los cruces entre el oficialismo y la oposición, continúan. Ahora se metió en la discusión fue Mauricio Macri, quien "me recomendó que no hagamos cuarentena. Que dejemos que murieran los que tengan que morirse", según Alberto Fernández. Desde sus redes sociales, el ex presidente habló de "el valor de la palabra".

"Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo", escribió en su Facebook. Para Mauricio Macri, "es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días".

"Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político -y sobre todo para un presidente- que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro", agregó.

.

En su carta, Mauricio Macri pidió "consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles". En ese sentido se mostró a "dispuesto para hacer mi aporte".

"Pero un primer requisito para progresar en estos consensos es que los dirigentes sean creíbles, que los interlocutores puedan confiar en la palabra del otro. Sin confianza es imposible llegar a acuerdos", disparó Macri.

Alejado de las decisiones políticas -los lunes participa de los encuentros virtuales de Juntos por el Cambio- Macri dijo que se vio "obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera".