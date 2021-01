Reapareció Rodríguez Larreta y advirtió que "hay un rebrote del coronavirus en la Ciudad".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que hay un "rebrote de casos" de coronavirus en la Ciudad, adelantó que se intensificarán los testeos y precisó que mientras se lleve a cabo la vacunación contra la enfermedad continuará el plan de regreso a las aulas, y para eso "apelo también a la responsabilidad individual".



"Somos conscientes de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación", dijo Rodríguez Larreta al presentar un nuevo centro de testeos en el estadio del club River Plate en el barrio porteño de Nuñez, junto al vicejefe Diego Santilli y al presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio.



Además, el jefe de Gobierno que hoy recibió el alta, tras dar positivo en coronavirus el pasado 6 de enero, señaló que "se han triplicado la cantidad de testeos" y que si bien la situación los "preocupa", la siguen "diariamente" ya que "es un momento de rebrote en el mundo entero, por eso en la Ciudad seguimos a fondo con nuestra estrategia sanitaria".

Al respecto, el mandatario porteño contó que la Ciudad tiene cuatro pilares, " en primer lugar el fortalecimiento del sistema de salud, donde tenemos 1950 camas de las cuales 450 son de terapia intensiva, y retomamos la estrategia de aislamiento en hoteles, con 9 en funcionamiento, pero además sumamos 4600 personas a trabajar al sistema de salud y estamos sumando más para aumentar los testeos y el plan de vacunación".



"El segundo pilar es nuestra estrategia de detección, rastreo, seguimiento y aislamiento de contactos estrechos, por eso tenemos desplegados 29 puntos como este, donde la gente se puede testear y en el caso de ser contacto estrecho le pedimos aislamiento de 10 días, pero además hacemos seguimiento casa por casa, lo vamos a buscar y aislamos", dijo.

Y agregó: "Ya pasaron mas de 60 mil personas por los hoteles para evitar que contagien al resto y además tenemos las unidades febriles en los hospitales de la ciudad".



Sobre este punto, el jefe de Gobierno dijo que es importante el plan de testeo a turistas, tanto de los que vienen de las provincias o del extranjero, como de los que salen de la Ciudad y vuelven después de más de cuatro días y estuvieron a más de 400 kilómetros.



"Ya testeamos a 170 mil personas y la tasa de positividad es de 25 por mil, más del doble que en el resto de la Ciudad. Eso muestra la necesidad y la importancia de estos testeos, que se hacen en Ezeiza, en la terminal de micros Dellepiane, y en los centros DetectAr móvil para los que llegan en su vehículo", precisó.

En cuanto al tercer pilar, Rodríguez Larreta dijo que es la vacunación, que ya arrancó pero que es un proceso que va a llevar tiempo.



"No podemos pensar que porque llega la vacuna nos podemos relajar, tenemos desplegado todo el operativo con 250 puntos en la Ciudad para vacunar con 1200 personas capacitadas para hacerlo", afirmó.



"El cuarto pilar, y el más importante, es lo que llamamos el comportamiento social, la responsabilidad individual de cada uno, en eso el nivel de cumplimiento el año fue muy bueno, por eso pido que no nos relajemos", dijo el funcionario porteño.



Tras recordar que sigue trabajando con el Gobierno Nacional y con el de la provincia de Buenos Aires, con " quienes acordamos la semana pasada tener el mismo hora de cierre de locales gastronómicos", Rodríguez Larreta pidió una vez "cumplir con las pautas de cuidado, si nos vamos a reunir que sea al aire libre y no más de 10 personas".



"Si hay algo que está probado es que los encuentros en lugares cerrados tienen riesgos, mantengamos el tapaboca y la distancia social, todos queremos abrazarnos pero la mejor manera de cuidarnos es la distancia, el lavado de manos y el uso del alcohol", agregó.