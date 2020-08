Cumpliendo con el cronograma pautado, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizará desde las 14 la tercera audiencia sobre el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Será una nueva jornada de exposiciones de funcionarios y especialistas ante los senadores.

La primera en disertar, a través de una videoconferencia, serán la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.. Posteriormente, se escuchará a los invitados que fueron propuestos tanto por el oficialista Frente de Todos como la oposición de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández manifestó que le parece "insólito" que la oposición no quiera tratar el proyecto de reforma judicial en el Congreso lo cual, a su entender, forma "parte de la discusión hipócrita de la Argentina".



"Un día que llegamos y hacemos una propuesta seria, deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esa ley. Estoy asombrado. Me parece insólito que no la quieran tratar", aseveró el primer mandatario, en declaraciones a la radio online FutuRock.

"La oposición dijo que no se va a presentar al debate por vía virtual, por lo cual espero que en algún momento den el debate, pero esta es parte de la discusión hipócrita de la Argentina", señaló Fernández, en las que aclaró que proyecto enviado al Congreso "por ahí es mejorable, es perfectible".

El Presidente señaló también que en la oposición "deberían estar agradecidos a que yo diga no quiero más detenciones arbitrarias, no quiero más manipulación de jueces. Incomprensiblemente dicen que eso es manipular la justicia. Eso es insólito. Dicen 'esto beneficia a Cristina y no tengo la menor idea en qué la beneficia. Leo, releo y contra leo y no encuentro en qué la beneficia".

Fernández se refirió asimismo al cuestionamiento de Juntos por el Cambio a la comisión de asesores que él designó con miras a evaluar el funcionamiento del Poder Judicial y proponerle diversas reformas. Al ser consultado sobre la crítica a que el abogado Carlos Beraldi integre el cuerpo, dijo que lo conoce hace "más de 30 años" y que, junto con León Arslanian, "es un abogado extraordinario y académicamente muy reconocido".



Agregó en ese sentido que "en el año 2003 cuando pensamos con Gustavo Béliz en reformar la justicia federal y no lo logramos, llamamos a dos personas para que nos ayudaran: Beraldi y Arslanian. Pero ahora resulta que Beraldi es un problema porque es abogado de Cristina pero también es el abogado del ministro de Educación de Macri que está acusado de las escuchas", en referencia a Mariano Narodowski.



Respecto al consejo consultivo, el Presidente volvió a enfatizar que "todo lo que la comisión proponga, y tiene 90 días largos para hacerlo, en el caso de que yo acepte lo que me propone, serán leyes que tienen que ir al Congreso, no son cosas que se resuelven por decreto".

Otra voz del oficialismo que cuestionó a la oposición fue la de la senadora María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asintos Constitucionales. "Buscan excusas para obstaculizar el avance del gobierno y el funcionamiento del Poder Legislativo", expresó Sacnun quien además recordó: "al principio de la pandemia hicieron una marcha por la democracia donde planteaban la necesidad de que el Congreso trabajara; ahora el Congreso está trabajando".

Cabe recordar que, la decisión de que los diputados y los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio no traten el proyecto en el recinto de manera remota se acordó en una reunión virtual realizada el lunes por varios referentes de la coalición, incluido el ex presidente Mauricio Macri, quien se contactó desde Francia, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.

Las exposiciones

Volviendo a las disertaciones previstas para hoy en el plenario del Senado, la decena de invitados, a excepción de la ministra Gómez Alcorta, tendrá un tiempo limitado de exposición que rondará los diez minutos.



Luego de la funcionaria será el turno de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. A continuación, se presentará el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Rívolo, quien además preside la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la administración de justicia y en la forma de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, también será parte de la jornada.



Otros convocados a la audiencia serán Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien presentará sus opiniones como parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.



Finalmente, participarán de la videoconferencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón; y la fiscal Mónica Cuñarro.