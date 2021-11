El gobernador Ricardo Quintela mantuvo comunicación con distintos medios nacionales donde indicó que, “fue un apoyo importantísimo de la sociedad riojana a nuestras propuestas, a nuestro gobierno y a nuestros candidatos”.



Explicó en ese marco que, “claramente ingresan los dos diputados, y tenemos que ver los votos recurridos donde hay expectativas favorables, y que son recurridos por ellos, pero son votos nuestros y es irreversible el resultado”.



Sobre los resultados a nivel nacional, Quintela dijo que, “nos hemos sobrepuesto a una situación difícil que tenía el Frente de Todos y la base de eso es la unidad, tratar de renunciar a las expectativas que tenemos como espacio, y conformar un espacio común con todos los sectores del justicialismo, y de movimientos sociales que acompañan al Frente”.



“Es la base para generar una propuesta que tenemos como Gobierno, que es poner de pie a un país que estaba destrozado con una deuda creciente, a 100 años y con dificultades para arreglar con el Fondo Internacional; cumplir con deudas que no hemos contraído nosotros, y tenemos que resolver problemas que no son propios, sino que siempre nos tocaron situaciones difíciles como cuando se fue Alfonsín, y ahora que se fue Macri”, expresó.



A su modo de ver “el justicialismo debe trabajar en las provincias díscolas con una propuesta que beneficie a la sociedad".



Fuerte recuperación de la industria

Respecto de la recuperación del Parque Industrial, Quintela comentó que “estamos recuperando puestos que se han perdido en la gestión del expresidente Macri, y estamos creando aproximadamente 1200 puestos de trabajo, que es muy importante, y de 16 mil puestos recuperados en Argentina, 1200 pertenecen a nuestra provincia, esperando en marzo recuperar 600 nuevos puestos de trabajo”.



“Hemos reactivado la actividad en la construcción, posicionando a la Provincia en la vanguardia en la generación de puestos de trabajo”, asumió.



Asimismo resaltó que, se lograron incorporar programadores con respecto a otras provincias, en distintas empresas nacionales, internacionales, con salarios importantes. “Queremos que eso se pueda replicar en el conjunto de las provincias”.



“PUMA tiene la única fábrica en el mundo, en La Rioja”, subrayó por otra parte, y comentó que se prevén dos líneas de producción más, que significarán más puestos de trabajo más.



“Nuestro gobierno, a partir de la asunción de Alberto, generó expectativas favorables para todos los inversores”, destacó.



Consultado sobre los disturbios en la Residencia Oficial, el gobernador Quintela dijo que, “nos quemaron la residencia, y por eso vinieron Manzur y Zabaleta a brindar apoyo, pero yo les decía que esa no es la realidad, no hay conflicto, no hay problema sino que hay un estado que ha generado la actual intendenta ha querido mostrar una situación de conflicto”.

“La policía no respondió, porque tiene instrucciones precisas de no responder”, afirmó.