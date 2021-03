El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó hoy el trabajo "en conjunto" con la Nación y la Provincia de Buenos Aires para enfrentar la pandemia del coronavirus en 2020 y llamó a la dirigencia política a cerrar la grieta porque "no suma nada, sino que resta".

"Este año (pasado) busqué más que nunca el diálogo y el consenso. La grieta no mejora la educación, no da trabajo, no da salud, no construye puentes ni abre comercios ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta", expresó Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Tengamos la grandeza de dejar de lado las disputas sin sentido para avanzar hacia el futuro. Para eso, siempre van a contar conmigo".

Rodríguez Larreta abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura de manera remota por videoconferencia desde su casa, donde se encuentra aislado tras pasar sus vacaciones en Brasil.

Al respecto, explicó que necesitaba "más que nunca" unos "días de descanso" con sus hijas.

"Para mí fue, por lejos, el año más duro de mi vida. Como jefe de Gobierno tuve la dificilísima responsabilidad de enfrentar algo completamente desconocido y devastador; y en lo personal, donde nunca entro en detalles, fue un año de mucho dolor para mi familia", comentó en jefe de Gobierno porteño.

Para responder a las críticas que recibió por viajar a Brasil, Rodríguez Larreta aseguró que cumplirá con los 10 días de aislamiento en su casa. "Es por eso que estoy dando inicio a las sesiones desde mi domicilio", indicó.

En su discurso, el jefe de Gobierno porteño volvió a criticar la decisión del presidente, Alberto Fernández, de restarle a la Ciudad, "de manera intempestiva e inconsulta" parte de los recursos de Coparticipación que, según dijo, "le corresponden constitucionalmente".

En septiembre pasado entró en vigencia el decreto presidencial que le recortó a la Ciudad de 3,50% a 2,32% el porcentaje que recibe en concepto de fondos de Coparticipación. Ante esa decisión, el gobierno porteño recurrió a la Corte Suprema de Justicia con una demanda para que se le restituya ese monto.

"Mientras esperamos que la Corte se expida, reestructuramos nuestra gestión y pusimos en marcha un plan de eficiencia y reducción del gasto público para aprovechar al máximo cada recurso", respondió Rodríguez Larreta.

En otro orden, negó que la Ciudad hubiera entregado de manera discrecional las vacunas contra el coronavirus a obras sociales, clínicas privadas o empresas de medicina prepaga.