El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este martes a la primera mujer chofer que se suma al equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME). Rodríguez Larreta consideró que la incorporación de Paola Garbalena “es un paso más, una medida concreta como muchas que estamos tomando para promover la igualdad de género en la ciudad, en el trabajo”.

“Que el SAME incorpore a una mujer como conductora, cuando la tradición indicaba que eran todos hombres, muestra que en realidad no hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres: hay trabajos”, explicó el jefe de gobierno. También destacó que “el esfuerzo y la responsabilidad no tienen género”, y recordó que “ya tenemos 30 conductoras en el Subte y estamos promocionando cada vez a más conductoras de taxi”.

Asimismo, consideró que “el ejemplo de Paola es un gran incentivo, una muestra de que se puede”, y recordó que “hay programas de capacitación y pueden acceder a estos cursos por igual, sean hombres o mujeres”. Estuvieron presentes en el acto el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel; la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez, y el titular del SAME, Alberto Crescent