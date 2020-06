El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, señaló hoy que se realizará mañana un nuevo hisopado tras el primer resultado negativo para el nuevo coronavirus y dijo que se mantendrá aislado hasta tener esa segunda prueba.



“Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud (porteño, Fernán Quirós) me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test”, dijo el mandatario en declaraciones a radio CNN.



Rodríguez Larreta mantuvo el viernes pasado una reunión con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien días después dio positivo para Covid-19, por lo que inmediatamente se le recomendó el aislamiento preventivo y el testeo a aquellas personas con las que tuvo contacto estrecho.

“No soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables”, sostuvo Larreta y remarcó que hasta obtener el resultado de mañana mantendrá sus reuniones a través de videoconferencias.Asimismo, defendió la decisión del Gobierno porteño de permitir a los vecinos de la ciudad salir a hacer actividad física y remarcó que “el ejercicio es parte de la salud integral de la gente, hace a lo emocional y a reducir enfermedades”.“Para mantener el ejercicio físico y reducir el riesgo de contagio vamos a ampliar el horario” que desde mañana será entre “las 19 hasta las 9 de la mañana, es decir agregamos dos horas más” y además indicó que se separarán los permisos de acuerdo a la terminación del documento, por lo que “si es par, sale día par, si es documento impar, el día impar”, explicó.“Tomamos decisiones en base a los criterios médicos y sanitarios, no solamente en torno al coronavirus sino de manera integral y no hay un solo médico que no diga que el ejercicio físico es muy importante para el equilibrio de la salud. Una cosa es, por restricciones, no hacerlo por un tiempo pero ya cuando se extiende el tiempo puede empezar a tener consecuencias”, apuntó.

En cuanto a la restricción de la circulación en el transporte público, Rodríguez Larreta aseguró que se tomó esa decisión porque “la movilidad de la gente en el área metropolitana venía aumentando y eso es un motivo de preocupación”.“La Ciudad está estabilizada en un rango alto” de contagios por día, señaló y detalló que son “entre 500 y 550” casos nuevos diarios pero que “la evolución de contagios es solo uno de los datos que tenemos en cuenta” a la hora de endurecer o flexibilizar las medidas.Según precisó, el número de usuarios de transporte público “había bajado, pero en los últimos días volvió a subir y esto nos prende un alerta, por eso tomamos la decisión de ser más restrictivos”.“Esto está totalmente coordinado con la Provincia y la Nación y supone mayores controles en las estaciones, en los centros de trasbordo, en el uso de transporte público, en restringir permisos solamente a los trabajadores esenciales”, concluyó.