El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en las últimas horas mantuvo reuniones políticas con el ex presidente Mauricio Macri y con Elisa Carrió, se prepara a realizar sus primeras incorporaciones a su gabinete tras las elecciones legislativas, con la incorporación del hasta ahora intendente de Vicente López, Jorge Macri, como ministro de Gobierno, lo que se concretará este jueves.



Fuentes cercanas al alcalde porteño indicaron que la conversación que mantuvo con Macri fue "de rutina, un encuentro que se hace cada diez días", mientras que el encuentro con Carrió obedeció a la intención de Rodríguez Larreta de calmar los ánimos luego de los cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica al sector del radicalismo que es aliado del jefe de Gobierno.



Durante los festejos por los 20 años de la Coalición Cívica, Carrió arremetió contra el sector de la UCR porteña referenciado en Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y Enrique Nosiglia, al asegurar: "Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a halagar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia".

Carrió aludía así a la extracción de militancia universitaria, en particular en Franja Morada, de muchos de los dirigentes que componen el radicalismo porteño.



"El eje central de la reunión con Carrió fue la unión de Juntos por el Cambio, y no se habló de ofrecimientos de ningún cargo para la Coalición en la Ciudad", resumieron las mismas fuentes.



La aclaración surge ante especulaciones que indicaban que la Coalición Cívica reclamaba mayor espacio en el Ejecutivo porteño, luego de que Larreta anunciara que se incorporará Jorge Macri y que asumirá también como subsecretario Juan Nosiglia, hijo del histórico dirigente radical Enrique " Coti" Nosiglia.

Más allá de estos encuentros políticos, Larreta se apresta mañana a consagrar como ministro de Gobierno de su gabinete a Jorge Macri, quien el viernes mismo ya estará trabajando en su nuevo despacho de la calle Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad.



Incluso hay preparativos para que Rodríguez Larreta y Jorge Macri compartan un acto juntos mañana a la mañana en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo. El primo de Mauricio concretará este miércoles el pedido de licencia como intendente de Vicente López, donde asumirá el cargo de intendente la concejal Soledad Martínez.