El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que el Gobierno trabaja para liberar de la Aduana vacunas que se "compraron hace mucho tiempo" y "no las sacaron", al tiempo que confirmó que volverán a vacunar contra el sarampión en los lugares donde hay brotes.



"En la cartera de Salud nos encontramos con carencias de todo tipo, por eso estamos trabajando para sacar de la Aduana vacunas que se compraron hace mucho tiempo y no las sacaron algunas que se compraron y no fueron usadas", dijo el ministro en diálogo con radio El Destape.



En referencia al brote de sarampión, refirió que "estamos llevando adelante una estrategia de volver a vacunar en los lugares donde hay brotes, sobre todo en algunos partido de la provincia de Buenos Aires y la propia Ciudad".



Además, el funcionario confirmó que que ampliarán el calendario de vacunas: "Vamos a volver a tener el calendario de vacunas que dejamos", en referencia al gobierno kirchnerista.



Sobre el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), González García subrayó que convocó a todos los representantes de las provincias a una reunión el jueves para tratar, entre otros temas, el cumplimiento del protocolo de aborto.

"No podemos obligar a nadie a que se cumpla el protocolo ILE, pero sí a que se cumpla la ley", estableció.



También reiteró, en declaraciones hoy a la emisora Cadena 3, que la nueva guía para la ILE "acepta la objeción de conciencia" para el profesional que se oponga a realizar la práctica, pero la institución de salud "tiene obviamente que dar una solución".



El funcionario sostuvo que "la objeción de conciencia no pude ser institucional", sino que es individual del profesional, por lo tanto los centros de salud tienen que dar respuesta a la práctica de interrupción del embarazo, tal como lo establece el nuevo protocolo.



Asimismo dijo que la ILE está vigente por ley desde hace muchos años y que ahora lo que se hizo es "adecuar la guía al nuevo Código Civil y a los nuevos conocimientos científicos con respecto a la aplicación de los medicamentos".



Con respecto a la producción pública de misoprostol, dijo a la FM Futurock que la idea es "estimular" la producción, "tal como lo está haciendo" el laboratorio público de Santa Fe.