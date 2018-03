El líder piquetero Luis D’Elía responsabilizó este sábado al presidente Mauricio Macri por su detención, al salir del penal de Ezeiza, y aseguró que el Gobierno buscó que no se efectivizara su salida de prisión y la de Carlos Zannini que también fue liberadoen la mañana de esta jornada, ya que “anoche hasta última hora apretaban a los jueces para que esta decisión no se pudiera dar”.



‘Por decisión de Mauricio Macri fuimos presos políticos. Hay que seguir luchando para que en la Argentina no quede ni un solo preso político”, exclamó D’Elía en la puerta del penal de Ezeiza, pasadas las 10.30, cuando recuperó su libertad.



Acompañado por su familia y militantes, el presidente del partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo confirmó que asistirá a la marcha a Plaza de Mayo por el aniversario número 42 del golpe de Estado de 1976, criticó al Presidente y convocó a participar de la manifestación de esta tarde.



‘Macri nos metió presos, tenemos que ser centenares de argentinos marchando en las calles”, afirmó.

D’Elía apuntó también contra el ministro de Justicia, Germán Garavano en sus primeras declaraciones tras salir del penal de Ezeiza.



‘El ministro Garavano es el que tomó todas las decisiones, como anoche, que hasta ultima hora apretaban a los jueces para que esta decisión (por su excarcelación) no se pudiera dar”, indicó.



D’Elía, que fue detenido el 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA, quedó libre por una decisión dispuesta a través de dos fallos firmados pasadas las 4 de hoy por las juezas Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer.



Las magistradas sostuvieron que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento a la investigación, y que tanto Zannini como D’Elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra en libertad.



Ayer, la fiscal Gabriela Baigún dictaminó en favor de la excarcelación de Zannini y D’Elía de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



En sus declaraciones al salir de la cárcel, el líder piquetero cuestionó también al juez Bonadio.



‘El día que me tomó indagatoria estaba fuera de sí, lo empujó a Adrián (por Albor, su abogado), le gritó en la cara que no teníamos ningún derecho. Quisiera haberle hecho un examen toxicológico, o de sangre. Estaba sacado, nos gritaba que no teníamos ningún derecho. Me dio la eximición de prisión, y (después) sin que apareciera ningún elemento nuevo, me metió acá cuatro meses, y ese tipo sigue siendo juez”, señaló.



Tras agradecerles a dirigentes kirchneristas como Agustín Rossi, o Eduardo “Wado” De Pedro, aseveró que le “negaron una y otra vez la prisión domiciliaria”.



‘Mauricio ’Corleone’ -en referencia a Macri- viene y quiere perseguir empresarios que deben 7, 8 mil millones. Tu papá debe 77 mil millones de pesos de cánones que nunca pagó del Correo Argentino. Tu hermano Gianfranco Macri lavó millones de dólares que fueron sacados de la Argentina ilegalmente, los lavó gracias a un decreto tuyo”, criticó en otro de sus dardos contra el Presidente.



‘Es hora de madurez y de unidad. Es un tiempo de unidad potente, tenemos que volver en 2019. Hay que desalojar del poder a esta oligarquía mafiosa que está haciendo retroceder al país a épocas de endeudamiento y violación de los derechos humanos”, concluyó mientras su familia lo abrazaba.