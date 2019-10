Las PASO a gobernador por Salta dejaron bien posicionado a Gustavo Sáenz, quien encabezó la elección con el 43%. Detrás de él (con más de 130.000 votos de diferencia) se ubicó Sergio Leavy, tras liderar la interna del espacio Frente de Todos. Las generales serán el 10 de noviembre.

Sáenz, actual intendente de Salta, fue el más votado en las primarias, lo cual lo encamina a ser el reemplazante de Juan Manuel Urtubey.

El Frente de Todos sí tuvo internas, las cual quedaron en manos de Sergio “Oso” Leavy, quien venció a su rival Miguel Isa, actual vicegobernador. Entre las dos fórmulas treparon al 32%. Cabe destacar que Leavy, diputado nacional, tuvo el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. “Recorrí cada barrio y toda la provincia llevando mi propuesta. Me llamó Miguel Isa para felicitarme y comunicarme que vamos a trabajar juntos en el Frente de Todos para fortalecernos y nos reuniremos con el PJ Nacional”, sentenció Leavy, quien justificó la derrota señalando que “nuestra debilidad es la capital, no me conocen, y son muchos los barrios por recorrer”. El tercer lugar fue para Alfredo Olmedo con el 20%. El diputado nacional quedó a poco menos de 20.000 votos del Oso.

“Vamos a seguir trabajando y recorriendo todo los barrios”, señaló Olmedo. “Estamos en carrera y vamos a salir adelante”, agregó. Por su parte, Pablo López lideró las internas en el Frente de Izquierda y de Trabajadores.

Asimismo, Elia Fernández (1,9%) representará al Frente Grande en las elecciones generales.

“Todavía falta”

Prudente, Sáenz tomó el micrófono en su búnker y pidió “ir de a poco”, porque “falta para el 10 de noviembre”. “Hoy dimos el primer paso”, sentenció. “Escuchamos a la gente, recorrimos municipio por municipio e hicimos un trabajo titánico. Escuché y tengo grabadas cada una de sus necesidades”, apuntó el intendente de Salta. “Hace muchos años están esperando que alguien se ocupe, y los escuchamos”. Para Gustavo Sáenz, “los odios, los rencores y las revanchas no construyen”.