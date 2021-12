El gobierno de San Juan anunció este miércoles un aumento salarial a empleados estatales del 11 % con el cual la mejora de salarios en el 2021 alcanzó el 69 %, superando ampliamente la meta de esta gestión de ganarle a la inflación que se estima este año será de 52,1 %.



Al respeto el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, señaló: “Arrancamos el 2022 con un aumento importante, a la mejora prevista del 7 % en el último acuerdo salarial sumamos otros 4 puntos que se cobrarán en el sueldo de enero y quedan en el salario del trabajador. Esto es posible porque la provincia tiene sus cuentas muy equilibradas y un ministerio de Hacienda que es muy ordenado con nuestros números, eso hace posible que los empleados estatales no pierdan su poder adquisitivo ante la inflación”.



El anuncio lo hizo la ministra de Hacienda, Marisa López, quien explicó que después de analizar con el gobernador el pedido de un bono de fin de año de todos los sindicatos de los empleados estatales (salud, educación, etc.) se tomó la decisión de incrementar 4 puntos el porcentaje previsto para el aumento de enero 2022.



La suba forma parte del acuerdo salarial 2021 y a cuenta de futuros aumentos.



La ministra destacó que el equipo técnico de esta cartera está elaborando el impacto de bolsillo (teniendo en cuenta las distintas categorías); y destacó las ventajas que este aumento significa para el trabajador respecto a un bono que se cobra por única vez y que no impacta en los ítems del sueldo.



“Esto es un aumento al básico de carácter permanente, mientras que el bono es no remunerativo y por única vez. Para nosotros esto es un esfuerzo muy importante y está dentro de lo que siempre pide el gobernador que es mantener las cuentas equilibradas. Este aumento del 11 % ya queda de carácter permanente”, explicó López.

Esta medida que beneficia a 42.000 agentes públicos de planta permanente, significará una erogación de 29 millones de pesos del Estado provincial por cada punto de aumento.



Mientras que para los contratados se dará el 30 % a partir de enero de 2022. Este sector ya había tenido una mejora significativa en agosto de este año cuando obtuvo un aumento del 32 % y en enero otro de 20 %.



Paritaria 2021



El primer aumento acordado a principio de 2021 con los gremios de trabajadores estatales fue del 20 % mientras que otro 45 % se logró a mediados de año, ese acuerdo preveía una suba en dos tramos, el primero del 8 %, con el salario de octubre y otro de 7 % con el de enero.

Con la mejora anunciada de 4 puntos más, los estatales sanjuaninos alcanzaron el 69 % de mejora salarial 2021.