Si la Nación da luz verde, lo más probable es que en un par de semanas empiece a cambiar la postal de las escuelas sanjuaninas vacías y cerradas. Para mediados de junio próximo el Gobierno provincial quiere que ya se pueda ver a los primeros alumnos tomando clases presenciales en las escuelas sanjuaninas.

Así lo confirmó anoche el ministro de Educación provincial, Felipe De los Ríos, quien aclaró además que el primer retorno al que se apunta es de los estudiantes que cursan en 2020 el último año tanto de Primaria como de Secundaria, así como los chicos que durante este ciclo lectivo asisten a Nivel Inicial de 5 años. A ellos quieren sumar también el alumnado de las escuelas rurales de zonas más alejadas, con matrículas pequeñas y donde es mucho menos probable la presencia del coronavirus.

Ese es el eje de la propuesta que el próximo lunes le transmitirán las autoridades locales al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en busca de una aprobación definitiva.

Llegar a esta definición implicó un complejo trabajo conjunto de Educación, Salud y las demás áreas del Gobierno local. También se tuvo en cuenta la situación sanitaria de la provincia, que hasta el momento cuenta con sólo 5 contagios de Covid-19, 3 de los cuales corresponden a pacientes ya recuperados.

Al respecto, el propio Gobernador ya había expresado más temprano que "es necesario poner en el centro de la discusión a la educación, que es uno de nuestros pilares".

En base a esa premisa de Uñac, más el trabajo previo y el contexto favorable con relación a la pandemia en la provincia, es que se armó el nuevo sistema gradual de presencialidad para exponerlo ante el ministro Trotta el lunes por videoconferencia.

"La escuela no puede quedar in eternum en un stand by", expresó anoche el ministro De los Ríos. Explicó que ya se había armado el protocolo local para el regreso paso a paso a las aulas, pero quedaba definir quiénes y cómo. Esto último consiste en otorgar la prioridad en la presencialidad a quienes en 2021 deberían cambiar de nivel educativo, es decir, jardines de 5, Sexto año de la Primaria, Sexto de secundarias comunes y Séptimo de secundarias técnicas y agrotécnicas, además de la matrícula completa en escuelas rurales con pocos alumnos.

El plan, según detalló De los Ríos, es que este universo de estudiantes regrese cuando antes a las aulas respetando protocolos dictados por el Comité Covid-19 San Juan, como la distancia mínima de 1,5 metros entre banco y banco, además de las medidas fundamentales de higiene.

El ministro agregó que en simultáneo, hoy mismo se lanzará una plataforma educativa online para el resto del alumnado sanjuanino, con la novedad de que los chicos podrán interactuar con los docentes (ver aparte).

"A nivel nacional ya se estableció que el receso escolar invernal es inamovible -aclaró De los Ríos-. Por eso apuntamos con esta propuesta a que luego de las vacaciones de invierno se pueda ir ampliando la presencialidad a los demás cursos de todos los niveles educativos, si se mantiene el estatus sanitario y sin descuidar nunca el protocolo de salud".

El funcionario ponderó que el retorno a las escuelas es además una expectativa ya instalada en la sociedad sanjuanina. "Hay papás esperando el retorno de los chicos a la escuela porque ellos ya volvieron al trabajo. Todos apuntamos a la vuelta de la normalidad", expresó.

Más allá de si se pone o no en marcha la idea del regreso gradual a clases dentro de dos semanas, mientras tanto la comunidad educativa sanjuanina seguirá trabajando con el sistema de guías elaboradas por los docentes, de las cuales ya se puede contar más de 35.000 puestas en marcha desde que comenzó esta modalidad, según los datos proporcionados por Educación.

Pero igual las autoridades refuerzan la iniciativa de avanzar en el manejo de las tecnologías educativas e incorporar de a poco la plataforma que se activará hoy, para que esa lógica de aprendizaje quede más adelante incorporada al sistema formal sanjuanino.

El ministro De los Ríos anticipó que hoy mismo se lanzará oficialmente la plataforma Ticmas en San Juan, que no sólo ofrece contenidos, guías, videos e infografías para el desarrollo del aprendizaje, sino que además establece la interacción online de los alumnos con sus docentes, incluso en horarios preestablecidos, como si estuvieran en la escuela. La idea es institucionalizar su aplicación.