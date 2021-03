El abogado Santiago Bermúdez se hace cargo de la presidencia del Partido Anti Corrupción (PAC) en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde pretende hacer un trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente "encarando una fuerte lucha contra la corrupción".

Como empresario, siempre apostó fuerte a su país, pero ahora dice que lo va a hacer desde otro lugar, por eso se encuentra trabajando desde hace varios meses junto a un equipo muy capacitado cuyo objetivo principal es poder cambiar la historia del país con fuerza política.

Bermúdez es un reconocido abogado, conductor de TV y productor teatral. "La ideología del partido me representa y creo que el PAC le puede hacer muy bien a un país donde la corrupción reinó durante décadas. Siempre me gustó la política, pero desde hace años vemos las caras de los mismos candidatos. Eso tiene que cambiar y me gustaría ser parte de esta renovación", dijo Bermúdez. El PAC se presentará en las próximas elecciones legislativas del 24 de octubre.