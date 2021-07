El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó este martes el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Allí también estuvieron la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez, representantes de los movimientos sociales, sindicales, productivos, de culto y universidades.

En su mensaje, Cafiero aseguró que "la Argetina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar" y consideró que "el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza", en referencia a una serie de notas periodísticas sobre las experiencias de argentinos que viven en el exterior.

"Somos parte de una generación que puede sentarse en una mesa a discutir y saber que no hay cuestiones irreconciliables. Somos la generación de la democracia", subrayó el jefe de Gabinete. "De nada le sirve a la Argentina una juventud callada, que no debata. En países como el nuestro, que empujan para desarrollar todos los lineamientos de un proyecto con justicia social, se necesita de juventudes activas, que no le tengan miedo a las opiniones que muchas veces se repiten en los medios dominantes”, agregó.

El objetivo del Consejo Multisectorial de la Juventud, explicó Cafiero, es concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo, para generar regionalmente documentos de trabajo que pongan de manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de los territorios, y poder llevar a cabo el diseño de políticas públicas en ese sentido.

Cafiero se refirió, además, a las cifras de la pobreza en la Argentina. "Tenemos el 57% de los niños, de entre 0 y 14 años, pobres. Si eso no nos interpela a hacer cosas en conjunto, yo no sé qué lo es”, afirmó el jefe de Gabinete. "Si no logramos un proyecto de país que genere trabajo, no lo vamos a reducir con la tarjeta Alimentar. Se reduce con trabajo”.

Por su parte, Macarena Sánchez expresó que todos los sectores presentes en el acto están "de acuerdo en la importancia que tienen las juventudes, tanto en la producción como en el empleo". "Y que sepamos que debemos poner todos un poco para que las juventudes sigan siendo protagonistas del proyecto de país que llevamos adelante”, agregó.

Durante el encuentro también expusieron Cristian Jerónimo, de SEIVARA; Marisol Rodríguez, de UIA Joven; Diego Sisto, de Sanidad; Juliana Laudi, de UTEP; Federico Pelli, de CAME . Matías Zalduendo de CTA.