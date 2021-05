El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, opinó este martes que la titular del PRO, Patricia Bullrich, "busca titulares en los diarios porque solo piensa en las próximas elecciones" y lamentó que la oposición sólo busque generar "miedo e incertidumbre" a través de mentiras en un contexto de pandemia.



“Patricia Bullrich va a tener que responder en la Justicia lo que dice en los medios”, expresó Cafiero en referencia a las acusaciones de la ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos, quien se refirió a supuestos pedidos sobornos del actual Ejecutivo nacional a la empresa Pfizer.

.

“Pretenden generar miedo e incertidumbre”. aseguró el jefe de Gabinete y precisó que con estas acusaciones "se cruzó un límite y como dice el Presidente (Alberto Fernández) no tiene que ver con un agravio personal, sino con continuar con esta idea de generar más miedo a aquel que tiene miedo, seguir generando incertidumbre y mentir permanentemente”, apuntó.



En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete aclaró que el mismo laboratorio salió a desmentir los dichos de la titular del PRO y señaló que “lo que ella busca provocar son titulares de diario, porque sólo piensa en las próximas elecciones". "Es muy distinto a lo que está pensando nuestro espacio político, que es en salvar vidas”, completó.

El lunes, Alberto Fernández adelantó que iniciará acciones legales contra la titular del PRO y este martes su abogado, Gregorio Dalbón, insistió en que el tema será llevado a la Justicia "el lunes, cuando terminen las restricciones" establecidas por la pandemia.

Patricia Bullrich, titular del PRO, habló sobre irregularidades en torno a Pfizer de parte del Gobierno actual (Gentileza @PatoBullrich/Twitter).

Kicillof: "Macri y Bullrich hacen campaña con la mentira y dañan a la sociedad"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también hizo mención sobre el tema y advirtió, el lunes por la noche, que el ex presidente Mauricio Macri y la jefa del PRO "vuelven a hacer campaña con la mentira", lo cual le provoca "un daño real" a la sociedad, y aseveró que sus acusaciones son "un papelón y una vergüenza de lo que tendrán que arrepentirse".



"Esto es impresionante, Macri volvió para atacar y hacer daño; ahora vuelve con Bullrich a la cabeza mintiendo y haciendo campaña con la mentira" y "aparecen como paladines de la salud y la educación", sostuvo Kicillof.

.

El gobernador dijo por C5N que "lo hicieron el año pasado con marchas contra los cuidados, atacando a la vacuna Sputnik y otras vacunas. Eso hace un daño real, porque hay gente que no quiere vacunarse ni inscribirse porque le sembraron la desconfianza y la duda".



"Esto es más grave en la pandemia (de coronavirus), porque es como si sonara una sirena por un bombardeo o un incendio y dijeran 'la sirena está mal o no apaguen las luces'. Lo peor en la pandemia es un sector que está permanentemente acusando", aseveró.



Kicillof destacó que "hace bien el Presidente (Alberto Fernández) en ponerse a la cabeza de terminar con esta operación, porque también por ahí tiene el objetivo de que Pfizer no quiera vender" la vacuna a la Argentina.