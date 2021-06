El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este sábado que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, "vuelve a confundir a los porteños" ya que "está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria" por la cantidad de casos de coronavirus.



"Hay que esperar y ver esos números para confirmar" que la Capital Federal haya descendido a la categoría de "alto riesgo", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que insistió en que Rodríguez Larreta "no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud".

Más tarde, en declaraciones a radio La Red, dijo que -con las medidas anunciadas ayer por Rodríguez Larreta- "la Ciudad va a estar incumpliendo el DNU, porque al día de la fecha no tienen el riesgo epidemiológico que los haya hecho bajar de alarma a alto riesgo".

"Ellos deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso. El tema es que se confunda a los porteños diciendo que la situación es una cuando no lo es", insistió el jefe de Gabinete.En tanto, afirmó quepara " abrir o cerrar actividades sino de la realidad epidemiológica" de cada distrito según su cantidad de casos de coronavirus."La provincia de Buenos Aires exhibe una realidad que le permite hacer más aperturas de actividades, pero no es la voluntad de un dirigente, sino los parámetros establecidos", expresó Cafiero y agregó que "la realidad epidemiológica en la Provincia permitió una nueva apertura de algunas actividades, pero con muchísimo cuidado".

Las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país fueron prorrogadas hasta el 25 de junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 381 publicado hoy en el Boletín Oficial.El DNU establece un semáforo epidemiológico en las distintas zonas del país, que posibilitó una flexibilización de las restricciones que se venían implementando hasta ayer, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), debido a la baja de casos registrados en los últimos días.