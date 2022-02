El canciller Santiago Cafiero declaró este lunes que la "Argentina venía planteando que había una violación al principio de integridad territorial de Ucrania" desde el inicio de la escalada bélica y aclaró que a medida que pasaban los días "endureció sus pronunciamientos" dirigidos a Rusia.



"Lo que la Argentina venía planteando es que había una violación al principio de integridad territorial de Ucrania. Eso, prolongado, constituyó una invasión", argumentó el canciller desde Ginebra, en diálogo con Radio con Vos.



En la misma línea, destacó que en términos diplomáticos "la responsabilidad de un país es hacer pronunciamientos a medida que los acontecimientos suceden".



Luego, siguió, "la Argentina fue endureciendo sus pronunciamientos en los momentos y lugares adecuados".

En ese momento, desde el Estado argentino pidieron que a la Federación rusa "que cese las acciones militares".

"Cuando uno ve que Rusia acepta la independencia de las dos provincias de Ucrania el 22 de febrero (por el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk), ya se acentuaba la tensión. Allí nosotros expresamos la preocupación y la necesidad de que se avance en medidas políticas para mantener la seguridad", repasó.En la misma línea, tras el anuncio de Vladimir Putin sobre el lanzamiento de una intervención militar, la situación se agravó y a partir del nuevo escenario la Argentina comunicó que "rechazaba firmemente el uso de la fuerza armada", remarcó.

"Como es de público conocimiento, esto continuó y los llamados a que cese el fuego y las hostilidades no detuvieron las operaciones militares. Hoy naturalmente lo que hace la Argentina, en el foro adecuado (por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), es plantear la condena a la acción que está practicando Rusia en Ucrania", subrayó.



De ese modo, continuó Cafiero, la Argentina se expresa "con independencia, con soberanía y en defensa de los intereses de los argentinos y argentinas expresando sus opiniones y posicionamientos".

La Argentina, siguió Cafiero, tiene "un foro específico" para los pronunciamientos de este tipo.

"Eso es lo relevante, lo demás son cuestiones subjetivas que, en esta polarización que hay en la Argentina, cada uno lo lleva para un lado y para el otro", puntualizó el ministro al referirse a las críticas del expresidentepor no haberse referido previamente a una "invasión" de las tropas rusas."Macri mandó a reprimir al pueblo boliviano y fue cómplice de un golpe de Estado. Que explique eso primero. No me parece que tenga la altura moral para hablar", sentenció el canciller.El ministro, quien esta mañana expuso en el Consejo de DDHH de la ONU en Ginebra, recordó asimismo que una parte del territorio argentino está "usurpado por el Reino Unido"."Y sin embargo, apelamos a la resolución de ese conflicto con el mecanismo que tenemos otorgado por la Resolución de Naciones Unidas en el año 1965, y así nosotros venimos reclamando", contrastó entonces."Nosotros rechazamos el uso de la fuerza y cuando el uso de la fuerza es prolongado y en ese caso, provoca una invasión, nosotros condenamos la invasión. Eso fue lo que pasó", se explayó el ministro, y se lamentó porque

En otro orden, consultado por los argentinos que viven en Ucrania, recordó que "Argentina es uno de los cuatro países (de América Latina) que tiene embajada en Ucrania, con lo cual la presencia es central" porque -añadió- "tiene la tarea de evacuar argentinos que están en Ucrania y la acción solidaria con otros países de Latinoamérica".



En relación al impacto económico para la Argentina, el titular del Palacio San Martín contó que desde la Casa Rosada se trabaja para llegar a un entendimiento y concretar un acuerdo con el FMI que le permita a la Argentina continuar en esta senda de crecimiento".



Para concluir sostuvo: "Que no se detenga esta senda de crecimiento que esta siguiendo, que no se detengan las exportaciones ni la creación de empleo. Estamos en la senda correcta".