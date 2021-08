Santiago Cafiero, cuestionó que existe una "doble vara" para criticar al oficialismo con respecto a la oposición, y dijo que el Gobierno nacional espera escuchar las "disculpas" de Elisa Carrió y otros dirigentes de la oposición por el masivo festejo de cumpleaños que la titular de la Coalición Cívica organizó en diciembre del año pasado en medio de las restricciones por la pandemia del Covid.



"El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños", dijo Cafiero este sábado en declaraciones a radio Diez.

En ese sentido, agregó: "Todavía no escuchamos las disculpas". "Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas, Ahora estamos esperando las disculpas de todos ellos que hicieron una fiesta con mariachis incluidos", insistió Cafiero.

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica.

Este viernes, Carrió fue denunciada en la justicia por violar la cuarentena a través de una presentación del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, por el festejo de su cumpleaños el 26 de diciembre de 2020, "con 70 invitados, folclore, mariachis y sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo", según detalló.

"Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas, Ahora estamos esperando las disculpas de todos ellos que hicieron una fiesta con mariachis incluidos"

Críticas a María Eugenia Vidal

En otro orden, el jefe de Gabinete criticó a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora bonareresnee, María Eugenia Vidal, después de que ella acusara al Gobierno de endeudar al país “más rápido que Mauricio Macri”. “Vidal participó del Gobierno de Macri y endeudó a la Provincia en moneda extranjera de un modo tremendo".

.

Y continuó: "Dice que nuestra gestión es una que ha endeudado, cuando hicimos una política de desendeudamiento. Por eso reestructuramos la deuda y le ahorramos a la Argentina US$37.700 millones que ellos se habían comprometido a pagar”.

El descargo de Elisa Carrió

Un día después de que trascendiera la denuncia contra Carrió por festejar su cumpleaños con más de 70 de invitados en diciembre de 2020, la líder de la Coalición Cívica expresó: “Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país. No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro”.