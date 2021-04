El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, advirtió este lunes que "si los casos (de coronavirus) suben", se tomarán "medidas más restrictivas" y señaló que el foco está puesto en controlar "la movilidad y las reuniones sociales en ambientes cerrados".



"Si hay más contagiosidad, si el índice R (que mide la velocidad de contagios) crece, si los contagios crecen, habrá nuevas medidas", indicó Santilli en una conferencia de prensa que brindó en el barrio porteño de Chacarita.



Agregó que "las nuevas medidas" aún no las tienen, pero "analizan" situaciones como "la movilidad y las reuniones sociales en ambientes cerrados", que son los escenarios que representan mayor riesgo de contagios y es cuando "más es necesario cuidarse".

Santilli explicó que hay 3.500 agentes municipales a cargo del operativo de control y que se clausuraron en los últimos días ocho locales gastronómicos que no cumplían los protocolos, tras ratificar el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los "controles" respecto al cumplimiento de las medidas restrictivas dictadas por el Gobierno nacional en el DNU 241/2021.Al referirse al sistema de salud, indicó que soporta "mucha tensión" debido al alto nivel de demanda de camas de internación, aunque aclaró que "y siguen "trabajando con los privados y con la provincia de Buenos Aires".Ante una consulta, defendió la presencialidad en los colegios, al contrario de lo dispuesto por el DNU del Gobierno nacional que la suspendía por 15 días para mitigar el crecimiento de contagios.

, dijo el vicejefe de Gobierno porteño e insistió en que la máxima necesidad está en cuidar los niveles de "circulación" para que se mantengan bajos, y evitar "las reuniones sociales" para que "no suban los casos" deEn tanto, en declaraciones a radio La Red, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad,, coincidió en que si hay aumento de casos habrá nuevas medidas restrictivas en la Ciudad." No descartamos ninguna medida que sea correcta epidemiológicamente. Si hay que cambiar la estrategia, se cambia", expresó.

Agregó que enaunque aclaró que "son casos altos, pero en los últimos días se amesetaron".Sobre las condiciones del sistema de salud indicó que ""Todavía hay disponibilidad, y trabajamos en una mesa de coordinación público-privado para que el sistema pueda acompañar la suba de casos", señaló.

Expresó asimismo que en la Ciudad " un 30% de las terapias están ocupadas por gente de provincia (de Buenos Aires), lo que es habitual", a la vez que dijo desconocer cuántos porteños son derivados a la provincia de Buenos Aires para su atención médica.En tanto, el subsecretario de Transporte porteño,, destacó que "si bien aún no hay definiciones (sobre nuevas medidas), la idea es ir evaluando los indicadores y tomar decisiones en función de lo que piden las autoridades sanitarias"."Ha habido una reducción en el transporte, pero sigue habiendo circulación", expresó al hablar con TN.

El parte diario de la situación epidemiológica de Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario consideró que " el transporte per se no implica contagios si se respetan los aforos", y en este sentidopor cada coche."Se sabe que cuando la gente se traslada se expone a distintas situaciones, aunque las de mayor riesgo son los encuentros sociales donde no hay protocolos y sin tapabocas", concluyó.