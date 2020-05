El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró que en los últimos quince días se pasó de 83 a 400 casos de coronavirus ( Orthocoronavirinae), y que por esa razón "casi la mitad de los comercios que habíamos abierto tendrá que cerrar".



"Es una multiplicación de cinco veces por eso decidimos no pasar a otra etapa de apertura de comercios", informó Santilli.



Tras los anuncios que hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que la ciudad de Buenos Aires "sigue en cuarentena" y que se restringirán actividades en grandes centros comerciales, pero se mantendrá el comercio barrial de cercanía; Santilli explicó que se trata de "evitar la aglomeración de gente".

Participamos del izamiento de la bandera en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo #DíaDeLaPatria. Este #25DeMayo nos encuentra pasando por un momento difícil, pero estoy seguro que juntos vamos a poder salir adelante. pic.twitter.com/qdW4ZD2zjA — Diego Santilli ����‍♂️↔️����‍♀️ (@diegosantilli) May 25, 2020



El funcionario señaló que las restricciones serán en las áreas de mayor concentración de gente donde solo permanecerán abiertos los comercios esenciales de las zonas afectadas como Once, Constitución, Retiro o los centros comerciales de las avenidas Cabildo, Federico Lacroze y Avellaneda.



Asimismo, contó que a diario mantienen conversaciones con las pymes "buscamos mayores o mejores soluciones para intentar resolverle la situación al que la está pasando mal que es mucha gente". En ese sentido, informó que "siete de cada diez empleos de la Ciudad lo generan las pymes".

En tanto, añadió que el nivel moderado en la ocupación de camas ronda el 15 por ciento y en terapia intensiva es del 16 por ciento. "Todavía los indicadores de camas están bajos en la ciudad de Buenos Aires lo que no significa que no haya más casos, eso se ve en la curva diaria".



Por otro parte, dijo que esperaban que el pico llegue el 22 de abril y opinó que eso no sucedió debido al cumplimiento de la cuarentena y agregó que el foco está puesto dentro de tres semanas pero "hay que ver que pico va a ser".



"La pandemia ya ha entrado en niveles de multiplicación en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana", remarcó. En cuanto a la actividad recreativa de los niños sostuvo que "debe continuar porque la gente la hizo con responsabilidad, orden y gradualidad; me parece que es necesaria".