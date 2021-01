El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, anticipó que las autoridades de la Ciudad “van a recorrer las calles de los barrios para verificar que los bares cierren” entre la 1 y las 6, en función de la restricción horaria impuesta en el distrito ante el aumento de casos de coronavirus.



“Desde la semana pasada retomamos la presencia en las calles y vamos a tener más gente para controlar preventivamente. Vamos a recorrer los barrios para verificar que los bares cierren a horario”, señaló Santilli en dialogo con C5N.



Santilli estimó que la suba de contagios que se verifica desde hace algunas semanas en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA tiene que ver con que “hubo un mal diciembre con muchas manifestaciones y relajamientos”.



“Tuvimos un mal diciembre. Hubo banderazos de equipos de fútbol, manifestaciones en favor de leyes y eso facilitó el aumento de los contagios. Tenemos que ser responsables y cumplir con el distanciamiento social. Todos debemos poner algo de nuestra parte”, subrayó Santilli.

Horacio Rodríguez Larreta con coronavirus

No obstante, el vicejefe de Gobierno estimó que “ la mayoría de la gente cumple” con las recomendaciones sanitarias y aseguró que el Gobierno realizó “varias clausuras” de espacios que no estaban habilitados durante la pandemia.Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires anunció que no restringirá la circulación, pero impuso que los bares y lugares de esparcimiento permanezcan cerrados entre la 1 y las 6, y limitó las reuniones sociales a diez personas, en vez de 20 como estaban autorizadas anteriormente.Santilli afirmó, además, que, y consignó que desde que comenzó el verano se hisoparon 130 mil personas.

Sobre el estado de salud del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que el martes pasado informó que dio positivo en coronavirus, Santilli aseguró que “se encuentra bien, sin síntomas, aislado y trabajando”.



“Horacio está bien, aislado y sigue trabajando. Ayer estuvo cinco horas trabajando por zoom desde su casa”, aseguró el funcionario.

¡Gracias por todos los mensajes de afecto que me mandaron! Me siento mucho mejor y sigo en casa, haciendo un rompecabezas �� para distraerme. pic.twitter.com/68vYuTlmIO — Horacio Rodríguez Larreta ✋�������� (@horaciorlarreta) January 9, 2021

Por su parte, el jefe de Gobierno posteó en la red social Twtiter la foto de las partes de un rompecabezas y agradeció "las muestras de afecto" que recibe durante su aislamiento."¡Gracias por todos los mensajes de afecto que me mandaron! Me siento mucho mejor y sigo en casa, haciendo un rompecabezas para distraerme", escribió Rodríguez Larreta.



En relación a la vacunación, Santilli aseguró que aún Rodríguez Larreta y él no se aplicaron una dosis de la Sputnik V “porque por ahora la prioridad la tiene el personal de salud".



“Recibimos 23.100 dosis por parte del Gobierno nacional y ya vacunamos a 7.200 personas. Todas pertenecen al sistema de salud que están en la primera línea de la batalla contra el virus. Cuando llegue mi turno, me voy a vacunar. No le miro la nacionalidad a la vacuna, para lo que importa es la autorización de la Anmat”, subrayó.