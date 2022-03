El concejal Sebastian Neuspiller recibió este sábado al diputado nacional Diego Santilli. Durante la mañana se reunieron con vecinos junto a referentes locales del espacio y luego visitaron un grupo de pastores evangélicos en el centro de Pilar.

“Sin dudas el primer reclamo que nos hacen hoy cuando caminamos Pilar es la seguridad. Por eso fue muy interesante poder tener a Diego, que tiene experiencia y resultados para mostrar sobre este tema”, explicó Neuspiller.

Por otro lado, el médico y ex futbolista señaló también la preocupación de los padres por la perdida de clases y las condiciones de la vuelta al colegio: “Los papás y las mamás nos contaron que sus hijos adolescentes se preguntan por qué tienen que llevar barbijo mientras que los políticos no usan durante reuniones o actos” y agregó que “son muchos los municipios que han pedido quitar la obligatoriedad, pero como la única idea del gobierno de Axel Kicillof es diferenciarse de la Ciudad de Buenos Aires, no lo quieren hacer”.

"La inseguridad cruza transversalmente a la provincia. No hay planificación, no hay plan, hay 10 mil policías haciendo tareas administrativas que tendrían que estar haciendo patrullaje. Es alarmante la falta de decisión política para enfrentar el avance de la delincuencia, los narcos y las mafias en la Provincia", afirmó Santilli.

"Nosotros, con Sebastián y todo el equipo de Juntos, nos estamos preparando y tenemos la convicción de que es posible transformar la provincia, ponerla en marcha, potenciar la producción y empezar a generar inversiones y empleo que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida de todos los bonaerenses", concluyó el dirigente de Juntos por el Cambio.

De la recorrida participaron también Gerogina Gionferri, Matías Yofe, Andy Gena, Eduardo Villar, Horacio Spadea, Iván Masilla, entre otros.