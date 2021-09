El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli, estuvieron este lunes en los estudios de Crónica HD charlando con Esteban Trebucq a días de las Paso 2021.

Uno de los temas principales de la charla fue la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Al ser consultado sobre esta cuestión, Santilli afirmó: "Me dicen que no se sienten seguros en sus propia casa" y que otros le manifestan "si tengo que ir a laburar, tengo miedo que me pase algo".

"El otro día un vecino me decía que a las 4 de la tarde ya no podía salir porque los narcos tomaron el barrio", añadió el ex vicejefe de Gobierno porteño.

"Dame seguridad, dame la vacuna, dejá que mis hijos vayan a la escuela", esas son las reales preocupaciones de la gente según aseveró.

Por otro lado, fue efusivo al resaltar que: "Hay que terminar con la puerta giratoria de la excarcelación. Mientras se toma indagatoria a la víctima, el delincuente sale".

"Con un cursito tu condena pasa a la mitad, aunque seas un violador o traficante o delincuente a mano armada", prosiguió sobre el tema.

Además, informó que hay "entre 10.000 y 15.000 policías haciendo tareas administrativas" en territorio bonaerense.

Marcando una diferencia, Larreta destacó al Centro de Monitoreo de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es "de los mejores del mundo".

Una de las cosas que propone es tratar de llevarlo a la provincia e intentar bajar los delitos como sucede bajo su gestión en Capital Federal. "Es la prueba de que se puede mejorar", insistió.

La discusión sobre los planes sociales

Larreta afirmó que los planes sociales tienen que tener una vuelta de giro y deben transformarse en trabajo. "Hay que generar trabajo en todos lados. No solamente no tenemos laburo sino que además las empresas se van, estamos para atrás", comentó.

Por otro lado, Santilli contó que "Argentina es el país con más desempleo juvenil de la región". "Nosotros proponemos eliminar cargas e impuestos (a las empresas) para la contratación de jóvenes de 18 a 35 años, por cinco años", dijo.

"No puede ser que la única salida para los jóvenes sea Ezeiza", cerró el Jefe de Gobierno porteño sobre los jóvenes y la falta de oportunidades que tienen desde hace años y resaltó la generación de empleo del Distrito Tecnológico porteño.